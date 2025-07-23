Стартовали съемки сериала «Полдень» по книге братьев Стругацких — с Максимом Матвеевым, Юрием Колокольниковым и Леонидом Ярмольником

Литературная основа сериала была написана классиками советской фантастики Аркадием и Борисом Стругацкими в 1979-м — это первая экранизация романа.

По сюжету в 2278 году руководитель комиссии по контактам с внеземными цивилизациями Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) отправляет Максима Каммерера (Юрий Колокольников) найти пропавшего после сложного задания на планете Надежда сотрудника-прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев). В процессе выясняется, что от их решений и действий зависит судьба всего человечества.

В касте — Юлия Снигирь, Никита Тау Наледи, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев, Борис Хвошнянский, Юрий Нифонтов, Денис Бургазлиев и другие.

Режиссер проекта — Клим Козинский («Первый номер», «13 клиническая»), автором сценария стала Маруся Трубникова («The Телки», «Номинация»). Производством занимаются компания «Медиаслово», онлайн-кинотеатры Okko и Kion при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).