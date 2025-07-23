Повторный прокат «Прогулки» с Цыгановым, Шайа ЛаБаф в «Без правил» и инди-хит «Прости, детка»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — современная классика аниме «Письмо для Момо» Хироюки Окиуры, стендапер Кевин Джеймс в боевике «Взвести курки» и российская комедия «Герои анекдотов». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Прости, детка» / Sorry, Baby (18+)
Драмеди дебютантки Евы Виктор, тепло принятое на фестивале «Сандэнс». По сюжету девушка Агнес (главную роль сыграла сама режиссер) подвергается сексуализированному насилию со стороны преподавателя, которому она доверяла. Наступает время для мучительной рефлексии и поддержки подруг.
С 24 июля
«Прогулка» (2003) (18+)
Вслед за «Питер FM» в повторный прокат выходит другой знаковый фильм своего времени — «Прогулка» Алексея Учителя. Вновь в кадре много Петербурга, а молодые люди пытаются наладить отношения между собой и тем самым — с миром. Герои Евгении Цыганова и Павла Баршака играют двух лучших друзей, которые в течение одного дня борются за внимание харизматичной и, как выясняется, очень непростой девушки в исполнении Ирины Пеговой.
С 24 июля
«Без правил» / Salvable (18+)
Голливудский скандалист и акционист Шайа ЛаБаф («Трансформеры», «Арахисовый сокол») в роли потерявшего спортивную форму, но не хватку бойца Винса с тюремным прошлым. Он быстро втягивает в подпольные турниры своего друга, боксера-аутсайдера Сэла (Тоби Кеббелл, «Черное зеркало», «Ради всего человечества») — однако перспектива легкого заработка оборачивается серьезными проблемами с не менее серьезными людьми.
Режиссерами британской криминальной драмы выступили дебютанты Бьорн Франклин и Джонни Маркетта.
C 24 июля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Письмо для Момо» / Momo e no tegami (2011) (12+)
Аниме 2011 года Хироюки Окиуры («Ковбой Бибоп») о девочке Момо, которая переезжает из Токио в крошечный городок в глуши и попадает в мир сказочных существ — все это поможет ей разгадать смысл коротенького письма, которое когда-то оставил ей отец.
С 24 июля
«Взвести курки» / Guns Up (18+)
Необременительный и каноничный по сюжету экшен о киллере Рэе (комик Кевин Джеймс, известный своими работами в телешоу и развлекательном кино вроде «Пикселей»), который хочет завязать с прошлым. Но его не отпускают новое бандитское начальство и старые семейный тайны.
Также в касте вечная готическая королева Кристина Риччи и Луис Гусман из «Покерфейса» и «Уэнсдей». Режиссер и сценарист — Эдвард Дрейк («Заговор в Голливуде»).
C 24 июля
«Герои анекдотов» (16+)
Фантазия на основе до сих пор любимого в России (и одновременно почти ушедшего) жанра. Маленький Петя очень любил анекдоты, которые ему в детстве рассказывал отец. Став взрослым (Антон Богданов, «Второй брак»), он с помощью магического амулета случайно оживляет соответствующий сборник — теперь все хрестоматийные герои являются к нему во плоти: от Василия Ивановича, Вовочки и Нового русского до Тещи и Чукчи.
В комедии снялись Алексей Маклаков, Федор Лавров, Мария Горбань, Виктор Логинов и другие, а поставил проект Андрей Никифоров (соавтор сценариев «Тура с "Иванушками"» и «Как друзья Захара женили»).
с 24 июля
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