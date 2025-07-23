Повторный прокат «Прогулки» с Цыгановым, Шайа ЛаБаф в «Без правил» и инди-хит «Прости, детка»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Взвести курки» / Guns Up (18+)

Необременительный и каноничный по сюжету экшен о киллере Рэе (комик Кевин Джеймс, известный своими работами в телешоу и развлекательном кино вроде «Пикселей»), который хочет завязать с прошлым. Но его не отпускают новое бандитское начальство и старые семейный тайны.

Также в касте вечная готическая королева Кристина Риччи и Луис Гусман из «Покерфейса» и «Уэнсдей». Режиссер и сценарист — Эдвард Дрейк («Заговор в Голливуде»).

C 24 июля