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Про Барби снимут полнометражный мультфильм

Производством займется студия Illumination. По их словам, это будет первый анимационный фильм про Барби для кинотеатров.

AtlasStudio / Shutterstock.com

Дистрибуцией должна заняться Universal Pictures, у которой эксклюзивное соглашение с Illumination. Ранее эта студия выпускала ленты: «Гадкий Я», «Зверопой» и «Миньоны».

Подробности сюжета, имена создателей и дата выхода пока не раскрываются. Illumination, Universal и Mattel информацию не комментировали.

Недавно мы писали о том, что Mattel (компания-создатель Барби) представила новую героиню — Барби с диабетом первого типа. У нее есть инсулиновая помпа и глюкометр.

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