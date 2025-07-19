Про Барби снимут полнометражный мультфильм

Дистрибуцией должна заняться Universal Pictures, у которой эксклюзивное соглашение с Illumination. Ранее эта студия выпускала ленты: «Гадкий Я», «Зверопой» и «Миньоны».



Подробности сюжета, имена создателей и дата выхода пока не раскрываются. Illumination, Universal и Mattel информацию не комментировали.



Недавно мы писали о том, что Mattel (компания-создатель Барби) представила новую героиню — Барби с диабетом первого типа. У нее есть инсулиновая помпа и глюкометр.



В соцсетях вулканическая (Килауэа!) активность ностальгии по 2000-м: на улице rain, на душе pain, в плейлистах Бритни Спирс и Джесси Джей, а в кино-подборках «Девочки Гилмор» и «10 причин моей ненависти». Почему мозг включает режим розовых очков, когда мы вспоминаем об ушедшем? А скучать по прошлому не вредно? Спойлер: иногда даже полезно! Разбираемся с экспертом, чем молодых людей так привлекает ушедшая эпоха и как не потеряться в эскапизме.