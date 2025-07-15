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Вышел трейлер фильма «Семейное счастье» Стаси Толстой — с Евгением Цыгановым и Евгенией Леоновой

Экспериментальное прочтение романа Льва Толстого появится в прокате 11 сентября.

«Семейное счастье» — первая киноэкранизация одноименного произведения классика русской литературы. По сюжету девушка Маша (Евгения Леонова) после смерти родителей влюбляется в своего опекуна Сергея Михайловича (Евгений Цыганов, получивший за эту роль серебряного «Святого Георгия» на ММКФ-2025). В браке им со временем предстоит серьезная внутренняя трансформация: от обычной привязанности до глубокой душевной близости.

Также в касте — Ирина Розанова, Елена Морозова, Владислав Ценев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Юлия Снигирь и другие. Для петербурженки Стаси Толстой это вторая полнометражная картина после «Тайного влечения». Как и в предыдущей работе, она выступила и режиссером, и автором сценария.

Генеральный продюсер фильма Алексей Учитель прокомментировал съемки в интервью Собака.ru: «Мы долго бились над драматургией, но в итоге все сложилось. Стася — молодец, очень упорная, но слушает и слышит. Это важно: не вставать сразу в позу, а уметь принимать критику». За производство фильма отвечают киностудия «РОК» (ROCK FILMS), студия KIONFILM, кинокомпания «Амедиа Продакшн», при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации.

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