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Кино и сериалы

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«Пила X», комедия «Нейробатя» с Денисом Власенко и хоррор «Другой»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — испанская семейная драма «Дом в огне», фильм ужасов «Городские легенды: Парк кошмаров» и волшебная сказка «Златовласка». Рассказываем о лучших картинах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Lionsgate Productions, Twisted Pictures, Cineplex Pictures, 2023

«Пила X» / Saw Х (18+)

Юбилейная часть культовой франшизы-эксплотейшена. Речь в ней идет о Джоне Крамере (Тобин Белл) — садисте с извращенными представлениями о морали, который и придумал кровавую игру с ловушками. Примерно 20 лет назад (то есть в хронологии это между первой и второй «Пилой»), когда у него обнаружили рак в терминальной стадии, он стал жертвой мошенников — те обманули его, что существует экспериментальное лечение, которому якобы не дают ход фармкомпании. Крамер начинает мстить — со всей жестокостью.

Снял десятый фильм Кевин Гротерт, работавший на франшизе монтажером, а позже поставивший шестой и седьмой выпуски.

С 17 июля

DUDKA FILMS, Инфинити Контент, 2025

«Нейробатя» (16+)

Комедия с Денисом Власенко, играющим тревожного айтишника Гришу. У его героя получается создать технологию, которая может помещать сознание человека в гаджеты. Подопытным кроликом оказывается его собственный отец — криминальный авторитет Бес (Виталий Хаев), который не очень-то в восторге от случившегося с ним чуда трансгуманизма. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Настасья Самбурская и Александр Обласов. Режиссер — Виталий Дудка («За слова отвечаю»).

С 17 июля

Radar Films, UMedia Entertainment, 2025

«Другой» / Other (18+)

Хоррор-драма режиссера Давида Моро («Глаз») с Ольгой Куриленко («Обливион»): ее героиня Элис после смерти матери, с которой у нее были сложные отношения, возвращается в родной дом, чтобы уладить имущественные дела. Но застревает в зловещей локации — во-первых, фамильное гнездо напичкано камерами наблюдения. Во-вторых, есть полное ощущение, что в пустом особняке есть кто-то еще. Также в касте — Филип Шурер («Крушение мира»), Джули Маес («Отверженные») и Жан Шац («Одержимые»).

С 17 июля

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3Cat, Atresmedia, Eliofilm, Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura, Institut Català de les Empreses Culturals, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Netflix, 2024

«Дом в огне» / Casa en flames (18+)

Итало-испанская разговорная драма Дани де ла Ордена («Очень плохие родители»). Большая семья собирается на вилле у моря, чтобы мило провести время перед продажей дома — однако разговор за ужином превращается в настоящий психологический триллер, где за каждым стоит какая-то нелицеприятная тайна.

Фильм участвовал в ММКФ в этом году, а актриса Мария Родригес Сото получила приз за лучшую женскую роль.

С 17 июля

Three Brothers Production, 2025

«Златовласка» / Zlatovláska (6+)

Классическая чешская сказка об оруженосце короля Йиржике, который стал понимать язык животных — теперь ему предстоит отправится на поиски принцессы Златовласки вместе с другом и верным псом. Режиссером семейного кино выступил Ян Теситель.

С 17 июля

Blood Red Films, BondIt, Buffalo 8 Productions, 2024

«Городские легенды: Парк кошмаров» / Oak (18+)

«Парк кошмаров» не имеет отношения к оригинальной франшизе «Городские легенды» (и в оригинале называется «Дуб»), но поддерживает ее традиции. Компания студентов не верит в рассказы о проклятом дереве в старом парке, к которому нельзя прикасаться под угрозой неминуемой смерти — и делает это. После того, как ее друзья начинают пропадать один за другим, девушка Эмбер (Кэтрин Даддарио, «Ограбление из будущего») пытается раскрыть жуткую тайну.

Из заметных лиц в касте — Джои Лорен Эдамс («Сокровища Тома Сойера») и Арманд Ассанте («Готти»), а режиссером выступил Кирк Харрис, автор комедийного хоррора с Николасом Кейджем «Страна чудес Вилли».

C 17 июля

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