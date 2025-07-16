«Пила X», комедия «Нейробатя» с Денисом Власенко и хоррор «Другой»: что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — испанская семейная драма «Дом в огне», фильм ужасов «Городские легенды: Парк кошмаров» и волшебная сказка «Златовласка». Рассказываем о лучших картинах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Пила X» / Saw Х (18+)
Юбилейная часть культовой франшизы-эксплотейшена. Речь в ней идет о Джоне Крамере (Тобин Белл) — садисте с извращенными представлениями о морали, который и придумал кровавую игру с ловушками. Примерно 20 лет назад (то есть в хронологии это между первой и второй «Пилой»), когда у него обнаружили рак в терминальной стадии, он стал жертвой мошенников — те обманули его, что существует экспериментальное лечение, которому якобы не дают ход фармкомпании. Крамер начинает мстить — со всей жестокостью.
Снял десятый фильм Кевин Гротерт, работавший на франшизе монтажером, а позже поставивший шестой и седьмой выпуски.
С 17 июля
«Нейробатя» (16+)
Комедия с Денисом Власенко, играющим тревожного айтишника Гришу. У его героя получается создать технологию, которая может помещать сознание человека в гаджеты. Подопытным кроликом оказывается его собственный отец — криминальный авторитет Бес (Виталий Хаев), который не очень-то в восторге от случившегося с ним чуда трансгуманизма. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Настасья Самбурская и Александр Обласов. Режиссер — Виталий Дудка («За слова отвечаю»).
С 17 июля
«Другой» / Other (18+)
Хоррор-драма режиссера Давида Моро («Глаз») с Ольгой Куриленко («Обливион»): ее героиня Элис после смерти матери, с которой у нее были сложные отношения, возвращается в родной дом, чтобы уладить имущественные дела. Но застревает в зловещей локации — во-первых, фамильное гнездо напичкано камерами наблюдения. Во-вторых, есть полное ощущение, что в пустом особняке есть кто-то еще. Также в касте — Филип Шурер («Крушение мира»), Джули Маес («Отверженные») и Жан Шац («Одержимые»).
С 17 июля
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Дом в огне» / Casa en flames (18+)
Итало-испанская разговорная драма Дани де ла Ордена («Очень плохие родители»). Большая семья собирается на вилле у моря, чтобы мило провести время перед продажей дома — однако разговор за ужином превращается в настоящий психологический триллер, где за каждым стоит какая-то нелицеприятная тайна.
Фильм участвовал в ММКФ в этом году, а актриса Мария Родригес Сото получила приз за лучшую женскую роль.
С 17 июля
«Златовласка» / Zlatovláska (6+)
Классическая чешская сказка об оруженосце короля Йиржике, который стал понимать язык животных — теперь ему предстоит отправится на поиски принцессы Златовласки вместе с другом и верным псом. Режиссером семейного кино выступил Ян Теситель.
С 17 июля
«Городские легенды: Парк кошмаров» / Oak (18+)
«Парк кошмаров» не имеет отношения к оригинальной франшизе «Городские легенды» (и в оригинале называется «Дуб»), но поддерживает ее традиции. Компания студентов не верит в рассказы о проклятом дереве в старом парке, к которому нельзя прикасаться под угрозой неминуемой смерти — и делает это. После того, как ее друзья начинают пропадать один за другим, девушка Эмбер (Кэтрин Даддарио, «Ограбление из будущего») пытается раскрыть жуткую тайну.
Из заметных лиц в касте — Джои Лорен Эдамс («Сокровища Тома Сойера») и Арманд Ассанте («Готти»), а режиссером выступил Кирк Харрис, автор комедийного хоррора с Николасом Кейджем «Страна чудес Вилли».
C 17 июля
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