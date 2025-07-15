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333 минуты «Путешествия на Солнце и обратно» Романа Михайлова покажут в кино

Семь серий (5,5 часов!) представят новый взгляд на мир 90-х. 

FT PRODUCRION, 2025

«Путешествие на Солнце и обратно» самого плодовитого инди-режиссера современности Романа Михайлова — это семь серий общей длительностью 5,5 часов и новый, авторский взгляд на мир 90-х. По сюжету, основанному на романе Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет» (2012), сын карточного шулера влюбляется в жену бандита и обещает ее найти, как бы ни сложилась жизнь. В звездном касте Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Мария Мацель, Александра Киселева, Любовь Аксенова и другие.

«Самый сложный и тонкий наш фильм (на данный момент, а может, и не на данный момент). Пять с половиной часов нашего трипа. Говорящая лошадка, волшебные книги, юнгианские синхронии, алхимическая свадьба, театр в психиатрической больнице, пустые комнаты и зеленый огонь. Боюсь, что ничего круче не сниму, но посмотрим. Посмотрим! Доброго лета», — говорит режиссер.

Как математик, брейк-дансер и писатель Роман Михайлов стал главным инди-режиссером России (6 фильмов за 2 года!)

Специальные показы «Путешествия на Солнце и обратно» пройдут 19 июля в петербургской «Авроре» и московском «Октябре». А 16 июля сериал выйдет на START. 

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Роман Михайлов

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