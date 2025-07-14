Умер российский кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ, курс Монюкова, в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Герасимова и Макаровой. В 1979–1987 годах работал в театре Ленкоме.

Первыми работами как актера были роли в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность пришла после мюзикла «Принцесса цирка». Как режиссер Мороз снял первые четыре сезона «Каменской» и сериал «Угрюм-река».

Помимо этого, Мороз возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов, работал над адаптацией классического романа «Братья Карамазовы», участвовал в создании третьего сезона популярного сериала «Содержанки», в котором снялась его дочь, актриса Дарья Мороз. Последней работой режиссера стала драма «Лунатики», в которой сыграла его жена, Виктория Исакова.