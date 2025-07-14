Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Умер российский кинорежиссер и продюсер Юрий Мороз

Ему было 68 лет. О смерти Мороза сообщил актер Дмитрий Харатьян для телеканала «Культура». Причиной смерти стала болезнь, сообщил ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, не добавляя других подробностей.

Скриншот из интервью

Юрий Мороз окончил Школу-студию МХАТ, курс Монюкова, в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа, мастерскую Герасимова и Макаровой. В 1979–1987 годах работал в театре Ленкоме.

Первыми работами как актера были роли в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Известность пришла после мюзикла «Принцесса цирка». Как режиссер Мороз снял первые четыре сезона «Каменской» и сериал «Угрюм-река». 

Помимо этого, Мороз возглавлял Ассоциации молодых кинематографистов, работал над адаптацией классического романа «Братья Карамазовы», участвовал в создании третьего сезона популярного сериала «Содержанки», в котором снялась его дочь, актриса Дарья Мороз. Последней работой режиссера стала драма «Лунатики», в которой сыграла его жена, Виктория Исакова.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: