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Эсме Крид-Майлc исполнит роль Марианны в экранизации «Разума и чувств»

Эсме Крид-Майлc («Песочный человек») сыграет Марианну Дэшвуд в экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства», сообщает Variety со ссылкой на Focus Features — компанию, занимающуюся производством фильма.

lev radin / Shutterstock.com

Режиссером новой экранизации классического романа Джейн Остин станет Джорджия Окли («Искупление»), сценарий к проекту напишет Дайана Рид. Продюсерами фильма выступят Тим Беван, Эрик Феллнер, Индия Флинт и Джо Уоллетт.

В проекте также задействована Дейзи Эдгар-Джонс, которая исполнит роль Элинор. Кинокомпания опубликовала в социальных сетях фото сценариев актрис с подписью: «Марианна для нашей Элинор».

Напомним, первый роман Джейн Остин «Разум и чувства» вышел в 1811 году без указания имени автора — лишь под подписью «By a Lady». Произведение повествует о двух сестрах, Элинор и Марианне, которых жизнь сталкивает с эмоциональными и материальными трудностями после переезда из родного дома. Обе героини представляют разные типы мышления: рациональность Элинор и эмоциональность Марианны.

Роман Джейн Остин «Разум и чувства» (в некоторых переводах — «Чувство и чувствительность») не раз становился основой для экранизаций. Наибольшую известность получили фильм 1995 года с Эммой Томпсон, Кейт Уинслет и Хью Грантом, а также телевизионная версия BBC, вышедшая в 2008 году.

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