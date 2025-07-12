Сандра Буллок и Николь Кидман сыграют в сиквеле комедии «Практическая магия» 1998 года

Актрисы вновь перевоплотятся в сестер Оуэнс — Салли и Джиллиан. В сиквел также возвращаются Дайанн Уист и Стокард Ченнинг, которые вновь сыграют тетушек Джет и Фрэнни. Роль дочери Салли исполнит Джоуи Кинг. К актерскому составу присоединились Ли Пейс («Хоббит», «Основание»), Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Холо Маридуэнья («Синий жук») и Солли Маклеод («Мертвецам не больно»).

Напомним, в центре сюжета «Практической магии» — сестры Салли и Джиллиан Оуэнс, воспитанные в семье ведьм. На женщин их рода наложено древнее проклятие: каждый мужчина, которого они полюбят, обречен на смерть. После гибели мужа Салли сестры стремятся построить новую жизнь, но сталкиваются с новыми трудностями. Когда одна из них случайно убивает своего возлюбленного, они прибегают к магии, чтобы избавиться от последствий и попытаться разрушить семейное проклятие.

Съемки уже начались, но сюжет остается в тайне. Постановкой занимается Сюзанна Бир, ранее снявшая «Птичий короб» и «Ночного администратора». Сценарий пишут Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами проекта выступают Дениз Ди Нови, а также исполнительницы главных ролей — Сандра Буллок и Николь Кидман.

«Финикийская схема» Уэса Андерсона и «Это слишком» Лины Данэм (автор и главная звезда «Девочек»!) со звездным кастом от Джессики Альбы до Кита Харингтона, а еще многосерийное драмеди «Разочарованные», второй сезон «Открытого брака», «Декстер: Воскрешение», «Институт» по Стивену Кингу: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.



