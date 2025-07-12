Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Сандра Буллок и Николь Кидман сыграют в сиквеле комедии «Практическая магия» 1998 года

Николь Кидман и Сандра Буллок возглавят актерский состав продолжения романтического фэнтези 1998 года «Практическая магия». По данным Deadline, премьера запланирована на 18 ноября 2026 года.

aspen rock / Shutterstock.com

Актрисы вновь перевоплотятся в сестер Оуэнс — Салли и Джиллиан. В сиквел также возвращаются Дайанн Уист и Стокард Ченнинг, которые вновь сыграют тетушек Джет и Фрэнни. Роль дочери Салли исполнит Джоуи Кинг. К актерскому составу присоединились Ли Пейс («Хоббит», «Основание»), Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Холо Маридуэнья («Синий жук») и Солли Маклеод («Мертвецам не больно»).

Напомним, в центре сюжета «Практической магии» — сестры Салли и Джиллиан Оуэнс, воспитанные в семье ведьм. На женщин их рода наложено древнее проклятие: каждый мужчина, которого они полюбят, обречен на смерть. После гибели мужа Салли сестры стремятся построить новую жизнь, но сталкиваются с новыми трудностями. Когда одна из них случайно убивает своего возлюбленного, они прибегают к магии, чтобы избавиться от последствий и попытаться разрушить семейное проклятие.

Съемки уже начались, но сюжет остается в тайне. Постановкой занимается Сюзанна Бир, ранее снявшая «Птичий короб» и «Ночного администратора». Сценарий пишут Акива Голдсман («Игры разума») и Джорджия Притчетт («Наследники»). Продюсерами проекта выступают Дениз Ди Нови, а также исполнительницы главных ролей — Сандра Буллок и Николь Кидман.

«Финикийская схема» Уэса Андерсона и «Это слишком» Лины Данэм (автор и главная звезда «Девочек»!) со звездным кастом от Джессики Альбы до Кита Харингтона, а еще многосерийное драмеди «Разочарованные», второй сезон «Открытого брака», «Декстер: Воскрешение», «Институт» по Стивену Кингу: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: