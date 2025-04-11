Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством UTA — об этом сообщает Variety. По информации издания, агенство будет представлять интересы актера «во всех областях».

Помимо внушительного пула звезд-подопечных United Talent Agency, председатель совета директоров агентства Пол Дэвид Вахтер лично представляет интересы Арнольда Шварценеггера, Билли Айлиш и Леброна Джеймса.

Оскаровского номинанта будут продолжать сопровождать и другие агентства —ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis, отмечает издание.

Напомним, ранее William Morris Endeavor (WME-IMG) заключило контракт с Марком Эйдельштейном.