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Юра Борисов подписал контракт с UTA — крупным голливудским агентством талантов (представляет Тимати Шаламе!)

Ждем крупных проектов! United Talent Agency представляет Тимоти Шаламе, Джонни Деппа и Харрисона Форда.

Юра Борисов
Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Юра Борисов

Юра Борисов подписал контракт с голливудским агентством UTA — об этом сообщает Variety. По информации издания, агенство будет представлять интересы актера «во всех областях».

Помимо внушительного пула звезд-подопечных United Talent Agency, председатель совета директоров агентства Пол Дэвид Вахтер лично представляет интересы Арнольда Шварценеггера, Билли Айлиш и Леброна Джеймса.

Оскаровского номинанта будут продолжать сопровождать и другие агентства —ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis, отмечает издание.

Напомним, ранее William Morris Endeavor (WME-IMG) заключило контракт с Марком Эйдельштейном.

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