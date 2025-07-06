Создатели «Пролетая над гнездом кукушки» анонсировали спин-офф

Главным героем сюжета станет пациент по имени Вождь Бромден. В сериале расскажут о событиях, последовавших после его побега из психиатрической клиники.

«Я только что подписал соглашение с вдовой Кена Кизи о разработке телесериала, где в первом сезоне события будут показаны с точки зрения Вождя», — рассказал продюсер Пол Зейнц, племянник продюсера оригинального фильма Солы Зейнца, в подкасте о кино CK Café.

Напомним, фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» вышел в 1975 году. В нем рассказывается история Рэндла Патрика Макмерфи (Джек Николсон) — бунтаря и преступника. Его переводят из тюрьмы в психиатрическую больницу для экспертизы. Там он встречается со строгими правилами главной медсестры Милдред Рэтчед. Макмерфи побуждает других пациентов сопротивляться. Он сближается с пациентом по кличке Вождь Бромден (Уилл Сэмпсон). Это крупный коренной американец, которого считают глухонемым. Благодаря Макмерфи Вождь выходит из своего замкнутого состояния и становится символом сопротивления.

Роману «Пролетая над гнездом кукушки» уже был посвящен спин-офф в формате сериала. В 2020 году на Netflix вышел сериал «Рэтчед», повествующий о главной медсестре.

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