Disney анонсировал продолжение «Лило и Стич»

Недавно вышедшая в прокат игровая версия мультфильма 2002 года уже заработала более 900 миллионов долларов по всему миру и заняла второе место по кассовым сборам в этом году — уступив только фильму «Minecraft в кино».

В перезагрузке «Лило и Стича», как и в оригинальной версии, рассказывается о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, живущих на Гавайях, которые неожиданно находят голубого инопланетянина по прозвищу Стич.

Роль Лило исполнила дебютантка Майя Килоха, Нани — молодая актриса Сидни Элизабет Агудонг, а Дэвида Кавену сыграл начинающий актер Кахьяу Мачадо.

В фильме также приняли участие Зак Галифианакис в роли доктора Джамба Джукибы и Билли Магнуссен в образе агента Пликли. Голос Стича вновь подарил автор оригинального мультфильма Крис Сандерс. Режиссером выступил номинированный на «Оскар» Дин Флейшер Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт.

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