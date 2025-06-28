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Disney анонсировал продолжение «Лило и Стич»

Компания опубликовала ролик с главным героем в социальных сетях. Проект находится на начальной стадии, подробностей об актерском составе и режиссере пока нет. 

Sarunyu L / Shutterstock.com

Недавно вышедшая в прокат игровая версия мультфильма 2002 года уже заработала более 900 миллионов долларов по всему миру и заняла второе место по кассовым сборам в этом году — уступив только фильму «Minecraft в кино».

В перезагрузке «Лило и Стича», как и в оригинальной версии, рассказывается о шестилетней Лило и ее старшей сестре Нани, живущих на Гавайях, которые неожиданно находят голубого инопланетянина по прозвищу Стич.

Роль Лило исполнила дебютантка Майя Килоха, Нани — молодая актриса Сидни Элизабет Агудонг, а Дэвида Кавену сыграл начинающий актер Кахьяу Мачадо.

В фильме также приняли участие Зак Галифианакис в роли доктора Джамба Джукибы и Билли Магнуссен в образе агента Пликли. Голос Стича вновь подарил автор оригинального мультфильма Крис Сандерс. Режиссером выступил номинированный на «Оскар» Дин Флейшер Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценарий написал Крис Кеканиокалани Брайт.

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