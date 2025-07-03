Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом

В конце июня режиссер-мистификатор и автор культовых «Кошмар перед Рождеством» и «Труп невесты» Тим Бертон посетил открытие музея Tim Burton's Labyrinth в Мехико, где поделился планами на будущий проект. Детали сюжета и название не раскрываются, но проект будет выполнен в фирменном стиле — с элементами готики и макабра. Режиссер рассказал, что «как можно скорее надеется закончить сценарий».

Напомним, последний анимационный фильм режиссера, «Франкенвини», вышел в 2012 году. А пока проект находится на стадии разработки ждем второй сезон сверхпопулярного сериала «Уэнсдэй» — там появится Леди Гага.