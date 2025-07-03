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Тим Бертон работает над новым анимационным фильмом

Известно, что новый проект никак не связан с другими франшизами режиссера (например, «Семейкой Аддамс» или «Кошмаром перед Рождеством»).

Andrea Raffin / Shutterstock

В конце июня режиссер-мистификатор и автор культовых «Кошмар перед Рождеством» и «Труп невесты» Тим Бертон посетил открытие музея Tim Burton's Labyrinth в Мехико, где поделился планами на будущий проект. Детали сюжета и название не раскрываются, но проект будет выполнен в фирменном стиле — с элементами готики и макабра. Режиссер рассказал, что «как можно скорее надеется закончить сценарий».

Напомним, последний анимационный фильм режиссера, «Франкенвини», вышел в 2012 году. А пока проект находится на стадии разработки ждем второй сезон сверхпопулярного сериала «Уэнсдэй» — там появится Леди Гага.

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