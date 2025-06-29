Майкл Бэй снимет новый фильм о Трансформерах

Среди других проектов — возможный кроссовер с вселенной G.I. Joe. Анонс появился в финале фильма «Восхождение звероботов», однако из-за слабых кассовых сборов реализация идеи остается под вопросом. Ожидается, главную роль в проекте может сыграть Крис Хемсворт, — сообщил журналист Мэттью Беллони в колонке для Puck.

Еще одна лента находится в разработке у режиссера Джоша Кули («Головоломка», «История игрушек 4»). Его предыдущий анимационный фильм «Трансформеры: Начало» получил высокие оценки (89% на Rotten Tomatoes от критиков, 97% — от зрителей), но не оправдал коммерческих ожиданий.

О двух других проектах пока ничего не сообщается. На сегодняшний день восемь фильмов серии собрали в общей сложности 4,8 миллиарда долларов, два из них превысили отметку в миллиард. «Трансформеры» занимают 13-е место среди самых кассовых кинофраншиз.

Развязка «Игры в кальмара», роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и продолжение «Медведя» с Джереми Алленом Уайтом, а еще — оммаж Квентину Тарантино «Похищая „Криминальное чтиво“», спин-офф из вселенной Marvel «Железное Сердце»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.