Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
Кино и сериалы

Поделиться:

Развязка «Игры в кальмара», роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и продолжение «Медведя»: Что смотреть дома на этой неделе

А еще — оммаж Квентину Тарантино «Похищая „Криминальное чтиво“», основанный на реальных событиях триллер с Тэроном Эджертоном «Дым», спин-офф из вселенной Marvel «Железное Сердце» и семейное кино про перевоспитание с Никитой Кологривым «Сокровище гномов». Рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.

Главное
Что еще посмотреть

Главное

Netflix, Siren Pictures, 2025

Сериал «Игра в кальмара» / Ojingeo geim, 3 сезон (18+)

Долгожданный финальный сезон сериального мегахита: выживший победитель Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ) вернулся в игру, чтобы открыть все ее тайны и остановить кровавую забаву для циничных богачей. В заключительной части шоу шесть эпизодов.

С 27 июня, Netflix

Hulu, 2025

Сериал «Медведь» / The Bear, 4 сезон (18+)

Новый сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).

Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита продолжает еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы. Все 10 серий стали доступны одновременно, продлят ли «Медведя» пока не сообщается.

С 25 июня, Hulu

«Базелевс», 2025

Фильм «Туда» (16+)

Петр Федоров («Перевал Дятлова») и Ирина Старшенбаум («Притяжение»кавер-герл нашего майского номера!) в комедийном роуд-муви о таксисте и искательнице приключений — на двоих они разыгрывают классический сюжет о противоположностях, которые оказались в замкнутом пространстве.

Режиссером выступил Иван Петухов (хоррор о домашнем насилии «Сестры» и сериал «Гостья»). 

С 27 июня, «Иви», «Кинопоиск», Wink

Что еще посмотреть

20th Television, Marvel Studios, Marvel Television, Proximity Media, 2025

Сериал «Железное Сердце» / Ironheart, премьера (18+)

Очередной спин-офф во вселенной Marvel — на этот раз посвящен гениальной изобретательнице Рири Уильямс (Доминик Торн, «Черная Пантера: Ваканда навеки»). Она проектирует костюм практически как у Железного Человека, чтобы сразиться с магом Капюшоном (Энтони Рамос, «Долгий путь»).

Главный вдохновитель проекта — Чинака Ходж (сериал «Сквозь снег»).

С 24 июня, Disney+

Amazon MGM Studios, Derek Haas Productions, 2025

Сериал «Последний отсчет» / Countdown, премьера (18+)

Триллер о детективе из Лос-Анджелеса (Дженсен Эклс, «Сверхъестественное») ему предстоит расследовать дело об убийстве коллеги в тесном сотрудничестве со спецслужбами. Шоураннером проекта выступил Дерек Хаас («Овердрайв»), в других ролях — Эрик Дэйн («Марли и я»), Джессика Камачо («Всем встать») и другие.

С 25 июня, Prime Video

Pillisdorf Pictures Production Zakaria Entertainment Story in the Sky, Giant Pictures, 2024

Фильм «Похищая „Криминальное чтиво“» / Stealing Pulp Fiction (18+)

Синефильская комедия (нежный оммаж Тарантино) — режиссерский дебют Дэнни Туркевича по его собственному сценарию. Четверо друзей-киноманов узнают, что «Криминальное чтиво» на специальном сеансе покажут с копии из коллекции самого Квентина Тарантино. Они решают выкрасть ее, одевшись, как герои «Бешеных псов». Отдельный аттракцион фильма — считать все «пасхалки» и референсы.

С 27 июня, Prime Video, iTunes 

Apple Studios, Crime Story Media, EDEN Productions (II), 2025

Сериал «Дым» / Smoke, премьера (18+)

Триллер на основе реальных событий о специализирующемся на пожарах следователе Дэйве (Тэрон Эджертон, «Kingsman: Секретная служба»). Вместе с полицейской Мишель (Джерни Смоллетт, «Безмолвное братство») он пытается найти серийных поджигателей.

Автором выступил Деннис Лихейн («Остров проклятых»).

С 27 июня, Apple TV+

Canal+ [fr], Centre National du Cinéma, Ciné, Cin?cap 7, Département des Alpes-Maritimes, France 2 Cinéma, France Télévision, Germaine Films, Région Nouvelle-Aquitaine, Région Provence Côte d'Azur, SG Image 2022, Silex Films, Société des Producteurs

Фильм «Дикий алмаз» / Diamant brut (18+)

Участники Каннского кинофестиваля прошлого года. Это история о юной бьюти-блогерше (Малу Хебизи), одержимой жаждой славы — девушка попадает на кастинг реалити-шоу, однако реальность индустрии оказывается далеко не такой радужной, как ей представлялось.

Для французской постановщицы Агат Ридингер фильм — дебют в полном метре. 

С 27 июня, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink

Compass Films, Eaux-Vives Productions, Halibut, Jour2Fête, MP Film, Revolver Films

Фильм «Снова наступит рассвет» / Ljósbrot (18+)

Неспешная исландская драма Рунара Рунарссона («Две птицы», «Воробьи») в прошлом году участвовала в «Особом взгляде» Каннского кинофестиваля.

Это история об утрате и любовном треугольнике: бойфренд девушки Уны (Элин Холл) погибает в крупной автоаварии в тоннеле, но она не может даже публично выразить свою скорбь — они держали отношения в тайне, так как парень еще не расстался с бывшей (Катла Ньялсдоуттир).

С 27 июня, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Wink

«Наше кино», 2025

Фильм «Сокровища гномов» (6+)

Никита Кологривый в роли обаятельного хитреца с финансовыми проблемами. Тот заполучает дачный участок одинокого пенсионера — однако вместе с элитной землей ему досталась компания самых настоящих гномов, которые хоть умеют находить клады, но обладают совершенно невыносимыми характерами.

Нарисованных сказочных героев озвучили Никита Тарасов, Дмитрий Чеботарев, Роман Курцын и Константин Ивлев, а авторами семейной комедии выступили Василий Ровенский и Александр Бабаев, авторы фильмов «Тайный Санта» и «Мое собачье дело».

Уже вышел, «Иви», «Кинопоиск», Okko

Текст: Александр Павлов

Следите за нашими новостями в Telegram
Рубрика:
Что смотреть дома

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: