Развязка «Игры в кальмара», роуд-муви «Туда» с Ириной Старшенбаум и продолжение «Медведя»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Медведь» / The Bear, 4 сезон (18+)

Новый сезон отмеченной «Эмми» комедии режиссера «Рами» Кристофера Сторера с симпатичным кастом, также знакомым зрителям по другим сериалам: от получившего за эту роль «Золотой глобус» Джереми Аллена Уайта («Бесстыжие») до Эбона Мосс-Бакрака («Девочки»).

Напомним, это история про молодого шеф-повара Карми Берзатто, который возвращается в родной Чикаго, чтобы возглавить семейный ресторан. В новом сезоне перфекционист от мира общепита продолжает еще более яростно требовать от своей команды безупречной работы. Все 10 серий стали доступны одновременно, продлят ли «Медведя» пока не сообщается.

С 25 июня, Hulu