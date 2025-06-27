Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии, которая вручает «Оскар»

Наравне с актером в число академиков могут войти 533 влиятельных деятеля киноиндустрии: режиссеры, другие артисты, кастинг-менеджеры. Среди приглашенных также кастинг-директор Элина Терняева («Левиафан», «Нелюбовь»).

Фото: Константин Сорокин для Собака.ru

Список претендентов вступить в состав Американской академии кинематографических искусств и наук опубликовали на официальном сайте. В числе приглашенных — актер, поп-культурный феномен и исполнитель роли задумчивого дед-инсайда Игоря в оскароносной (5 статуэток!) «Аноре» Шона Бейкера Юра Борисов. Выбирать номинантов и лауреатов на следующих церемониях могут актеры Киран Калкин, Стивен Грэм, Джиллиан Андерсон, Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Майки Мэдисон, Ариана Гранде, Эмма Коррин, Джоди Комер. Среди режиссеров — сверхзвезды: Альберт Серра, Би Гань, Гинтс Зилбалодис, Брэди Корбет, Корали Фаржа, Майк Флэнаган, Магнус фон Хорн, Халина Рейн, Джейн Шенбрун и Джиа Коппола.

«Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов», — говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.

Напомним, ранее Юра Борисов подписал контракт с UTA — крупным голливудским агентством талантов (представляет Тимоти Шаламе!). А чуть позднее — получил главную роль в романтической драме студии A24 Dennis. Это режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер («Букшоп» и «Матч-пойнт»). Сценарий почти автобиографичен: британская студентка (Элисон Оливер, «Солтберн») и молодой поэт (Борисов) влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: