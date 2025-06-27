Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии, которая вручает «Оскар»

Список претендентов вступить в состав Американской академии кинематографических искусств и наук опубликовали на официальном сайте. В числе приглашенных — актер, поп-культурный феномен и исполнитель роли задумчивого дед-инсайда Игоря в оскароносной (5 статуэток!) «Аноре» Шона Бейкера Юра Борисов. Выбирать номинантов и лауреатов на следующих церемониях могут актеры Киран Калкин, Стивен Грэм, Джиллиан Андерсон, Себастиан Стэн, Джереми Стронг, Майки Мэдисон, Ариана Гранде, Эмма Коррин, Джоди Комер. Среди режиссеров — сверхзвезды: Альберт Серра, Би Гань, Гинтс Зилбалодис, Брэди Корбет, Корали Фаржа, Майк Флэнаган, Магнус фон Хорн, Халина Рейн, Джейн Шенбрун и Джиа Коппола.

«Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов», — говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.

Напомним, ранее Юра Борисов подписал контракт с UTA — крупным голливудским агентством талантов (представляет Тимоти Шаламе!). А чуть позднее — получил главную роль в романтической драме студии A24 Dennis. Это режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер («Букшоп» и «Матч-пойнт»). Сценарий почти автобиографичен: британская студентка (Элисон Оливер, «Солтберн») и молодой поэт (Борисов) влюбляются друг в друга в Москве 1990-х годов.