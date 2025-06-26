Актеры Виктория Исакова, Макар Хлебников и Слава Копейкин сыграют в продолжении криминальной драмы «Дети перемен»

Виктория Исакова

Актриса, исполнительница роли Флоры

Когда ты, как артист, идешь в продолжение успешного сериала, всегда есть страх оказаться не в том, в чем хотелось бы. Но в случае с этой работой было скорее любопытство, как сложится дальнейшая судьба моей героини. И, надо сказать, я удивлена. Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт, но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается.