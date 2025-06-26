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Актеры Виктория Исакова, Макар Хлебников и Слава Копейкин сыграют в продолжении криминальной драмы «Дети перемен»

По словам режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Черная весна», «Фишер»), «второй сезон будет более жестоким, безумным и экспрессивным». Съемки стартовали в Москве.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой START и Wink.ru
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой START и Wink.ru
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой START и Wink.ru

По сюжету второго сезона, бывший водитель троллейбуса Флора, теперь Флора Борисовна, — авторитетный главарь группировки. Под ее контролем процветает успешный бизнес, приносящий большие деньги. С прошлой жизнью Флору связывают только дети и бывшие мужья. Руслан оканчивает школу и ухаживает за больным отцом. Юра возвращается в родной город, и, похоже, только он один хочет снова воссоединить семью. Но это кажется невозможным: Петр живет единственным желанием отомстить матери, вернув себе все, что она забрала. В семейной саге Флоры начинается новая глава.

Виктория Исакова — Макару Хлебникову: «Мы все должны быть чуть менее серьезными. По крайней мере, по отношению к себе»

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой START и Wink.ru
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой START и Wink.ru
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой START и Wink.ru
Виктория Исакова

Актриса, исполнительница роли Флоры

Когда ты, как артист, идешь в продолжение успешного сериала, всегда есть страх оказаться не в том, в чем хотелось бы. Но в случае с этой работой было скорее любопытство, как сложится дальнейшая судьба моей героини. И, надо сказать, я удивлена. Линия Флоры получила мощнейшее развитие. Она стала еще сильнее, приобретя новый опыт, но также стала и слабее, потому что ее сила — в ее семье, и семья на глазах распадается.

В касте продолжения Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Руслан Братов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Кузьма Котрелев, Борис Каморзин, Валентин Анциферов, Игорь Черневич, Анна Снаткина и другие.

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