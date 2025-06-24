«Золушку», «Старика Хоттабыча» и другие ностальгические сказки «Ленфильма» покажут (бесплатно!) в Левашовском хлебозаводе

Со 2 по 6 июля «Ленфильм» запускает в котельной Левашовского хлебозавода серию летних кинопоказов «Герои нашего детства». Покажут культовые фантазийные ленты «Старая, старая сказка» (1968), «Человек-амфибия» (1961), «Золушка» (1947) и «Старик Хоттабыч» (1956). Вход на все показы свободный. Смотры пройдут в рамках «Ленфильм-клуба», который представит более сотни фильмов на семи площадках города (подробнее — здесь).

«Левашовский хлебозавод сохраняет дух эпохи. После танцевального ретрофестиваля мы принимаем неделю легендарного кино — это погружение в атмосферу доброго прошлого», — вице-президент партнера «Ленфильм-клуба», RBI, Павел Филиппов.

«В этом году фестиваль "Ленфильм-клуб" обновил формат. Зрители смогут увидеть более ста фильмов, представляющих лучшие достижения отечественного кинематографа. Кинопоказы будут проходить как под открытым небом, так и на территории киностудии, и в библиотеках шести районов Санкт-Петербурга. В июле у нас появится новая площадка, в коллаборации с RBI. На Левашовском хлебозаводе мы запустили особую программу "Герои нашего детства"», — рассказывает руководитель отдела общественных связей киностудии «Ленфильм» Артемий Аграфенин.