«Золушку», «Старика Хоттабыча» и другие ностальгические сказки «Ленфильма» покажут (бесплатно!) в Левашовском хлебозаводе

Киноадаптации Disney каждый год устанавливают антирекорды в прокате, а сюжеты все дальше уходят от сказочного оригинала. Не беда: возвращаемся к отечественной классике и смотрим первый цветной кинофильм с приемом «бипак» (наложение двух кинопленок) с Яниной Жеймо в роли Золушки (в кадре — «хрустальные туфельки» из оргстекла невозможного 31-го размера), наблюдаем за Ихтиандром в исполнении Владимира Коренева в новаторских подводных съемках оператора Эдуарда Розовского, а также отправимся в воздушное путешествие по земному шару на летающем ковре Хоттабыча.
Со 2 по 6 июля «Ленфильм» запускает в котельной Левашовского хлебозавода серию летних кинопоказов «Герои нашего детства». Покажут культовые фантазийные ленты «Старая, старая сказка» (1968), «Человек-амфибия» (1961), «Золушка» (1947) и «Старик Хоттабыч» (1956). Вход на все показы свободный. Смотры пройдут в рамках «Ленфильм-клуба», который представит более сотни фильмов на семи площадках города (подробнее — здесь).
«Левашовский хлебозавод сохраняет дух эпохи. После танцевального ретрофестиваля мы принимаем неделю легендарного кино — это погружение в атмосферу доброго прошлого», — вице-президент партнера «Ленфильм-клуба», RBI, Павел Филиппов.
«В этом году фестиваль "Ленфильм-клуб" обновил формат. Зрители смогут увидеть более ста фильмов, представляющих лучшие достижения отечественного кинематографа. Кинопоказы будут проходить как под открытым небом, так и на территории киностудии, и в библиотеках шести районов Санкт-Петербурга. В июле у нас появится новая площадка, в коллаборации с RBI. На Левашовском хлебозаводе мы запустили особую программу "Герои нашего детства"», — рассказывает руководитель отдела общественных связей киностудии «Ленфильм» Артемий Аграфенин.
Расписание показов «Герои нашего детства»:
- 2 июля, 15:00 — «Старая, старая сказка»
- 2 июля, 18:00 — «Человек-амфибия»
- 4 июля, 12:00 — «Золушка»
- 4 июля, 15:00 — «Старая, старая сказка»
- 4 июля, 18:00 — «Человек-амфибия»
- 6 июля, 12:00 — «Золушка»
- 6 июля, 15:00 — «Старик Хоттабыч»
- 6 июля, 18:00 — «Человек-амфибия»
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