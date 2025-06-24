Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

«Золушку», «Старика Хоттабыча» и другие ностальгические сказки «Ленфильма» покажут (бесплатно!) в Левашовском хлебозаводе

Киноадаптации Disney каждый год устанавливают антирекорды в прокате, а сюжеты все дальше уходят от сказочного оригинала. Не беда: возвращаемся к отечественной классике и смотрим первый цветной кинофильм с приемом «бипак» (наложение двух кинопленок) с Яниной Жеймо в роли Золушки (в кадре — «хрустальные туфельки» из оргстекла невозможного 31-го размера), наблюдаем за Ихтиандром в исполнении Владимира Коренева в новаторских подводных съемках оператора Эдуарда Розовского, а также отправимся в воздушное путешествие по земному шару на летающем ковре Хоттабыча.

"Старая, старая сказка", 1968
Ленфильм

"Старая, старая сказка", 1968

"Человек-амфибия", 1961
Госкино / Ленфильм

"Человек-амфибия", 1961

Со 2 по 6 июля «Ленфильм» запускает в котельной Левашовского хлебозавода серию летних кинопоказов «Герои нашего детства». Покажут культовые фантазийные ленты «Старая, старая сказка» (1968), «Человек-амфибия» (1961), «Золушка» (1947) и «Старик Хоттабыч» (1956). Вход на все показы свободный. Смотры пройдут в рамках «Ленфильм-клуба», который представит более сотни фильмов на семи площадках города (подробнее — здесь).

«Левашовский хлебозавод сохраняет дух эпохи. После танцевального ретрофестиваля мы принимаем неделю легендарного кино — это погружение в атмосферу доброго прошлого», — вице-президент партнера «Ленфильм-клуба», RBI, Павел Филиппов.

«В этом году фестиваль "Ленфильм-клуб" обновил формат. Зрители смогут увидеть более ста фильмов, представляющих лучшие достижения отечественного кинематографа. Кинопоказы будут проходить как под открытым небом, так и на территории киностудии, и в библиотеках шести районов Санкт-Петербурга. В июле у нас появится новая площадка, в коллаборации с RBI. На Левашовском хлебозаводе мы запустили особую программу "Герои нашего детства"», — рассказывает руководитель отдела общественных связей киностудии «Ленфильм» Артемий Аграфенин.

"Золушка", 1947
Ленфильм

"Золушка", 1947

"Старик Хоттабыч", 1956
Ленфильм

"Старик Хоттабыч", 1956

 

Расписание показов «Герои нашего детства»: 

  • 2 июля, 15:00 — «Старая, старая сказка»
  • 2 июля, 18:00 — «Человек-амфибия»
  • 4 июля, 12:00 — «Золушка»
  • 4 июля, 15:00 — «Старая, старая сказка»
  • 4 июля, 18:00 — «Человек-амфибия»
  • 6 июля, 12:00 — «Золушка»
  • 6 июля, 15:00 — «Старик Хоттабыч»
  • 6 июля, 18:00 — «Человек-амфибия»

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: