Док о создании «Джона Уика», трагикомедия «Дружба» с Полом Раддом и Тимом Робинсоном и новый «Пункт назначения»: что смотреть дома на этой неделе

А также — криминальная драма «Загадочное убийство Белль» с Шарлоттой Генсбур, продолжения костюмных мелодрам «Буканьерки» и «Позолоченный век», фэнтези «Очи» и шоу «Хэйвенпорт» с вайбом «Наследников». Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Мир Джона Уика» / Wick Is Pain (16+)
Увлекательное документальное кино о том, как создавалась франшиза «Джон Уик»: от малобюджетного и, как тогда казалось, проходного боевика до целой вселенной (совсем недавно вышел спин-офф «Балерина»!). Киану Ривз и постановщики Чад Стахелски и Дэвид Литч подробно рассказывают, чего им все это стоило — и в моральном, и в физическом плане (не зря в оригинале фильм называется «Уик — это боль»).
С 21 июня, «Кинопоиск»
Фильм «Дружба» / Friendship (18+)
Черная комедия студии A24 о бромансе странноватого клерка Крэйга (комик Тим Робинсон) и харизматичного ведущего прогноза погоды Остина (Пол Радд из «Человека-муравья» и «Смерти единорога»). Первый изо всех сил хочет подружиться с новым соседом, но того смущает его нелепое поведение — и общение обрывается. Это очень ранит Крэйга: теперь он хочет восстановить связь во что бы то ни стало.
Режиссером выступил Эндрю ДеЯнг, для него это первый полный метр.
С 17 июня, Prime Video, iTunes
Фильм «Пункт назначения: Узы крови» / Final Destination: Bloodlines (18+)
Легендарная хоррор-франшиза о неотвратимости смерти возвращается на экраны спустя 14 лет. В этот раз все начинается с того, что студентку Стефани (Кейтлин Санта Хуана из сериала «Флэш») преследует страшный сон о грандиозном пожаре в конце 1960-х, в котором гибнет ее бабушка Айрис (Брэк Бэссинджер, «Старгерл») и еще десятки людей. Однако в реальной жизни Айрис чудом спаслась — и с тех пор одержима идеей, что смертельный фатум будет преследовать не только ее, но и всех потомков.
За перезапуск «Пункта» взялись Зак Липовски и Адам Б. Стейн, авторы сай-фая «Иные».
С 17 июня, Prime Video, iTunes
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Что-то положительное», премьера (18+)
Школьница Настя (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет») после вечеринки обнаруживает, что тест на беременность дал положительный результат. Несмотря на то, что тревога оказалась ложной, девушка довольна свалившимся на нее вниманием и рассказывать правду бойфренду и родителям не спешит.
В драмеди также снялись Кирилл Кяро, Любовь Толкалина и Денис Косиков. Режиссером выступила Ника Яковлева («Многогранники»).
С 16 июня, Okko
Фильм «Очи» / The Legend of Ochi (12+)
Фэнтези студии A24 о девочке (Хелена Ценгель из «Разрушительницы системы»), нашедшей на острове детеныша таинственного существа очи — что-то среднее между Чебурашкой и Малышом Йодой. Она решает вернуть его родителям.
В фильме также снялись голливудские звезды Эмили Уотсон и Уиллем Дефо, а за режиссуру отвечает клипмейкер Исайя Сэксон — это его дебют в полнометражном формате.
С 17 июня, Okko, Wink, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Бес попутал» (18+)
Мистическая комедия с Павлом Деревянко в роли обаятельного беса, третирующего юношу по имени Ваня (Иван Злобин, «Миттельмарш», «Цирк!»). После аварии темные силы ставят перед ним выбором: либо попасть в ад, либо убить ни в чем не повинную девушку Аню (Соня Присс, «Серебряные коньки»).
Режиссером выступил Дмитрий Фикс, до этого снявший «Любви не бывает?» и «Свингеров».
С 17 июня, Okko, Premier
Сериал «Буканьерки» / The Buccaneers, 2 сезон (18+)
Костюмная мелодрама в духе «Бриджертонов» — сериальная адаптация романа Эдит Уортон. По сюжету в 1870-е богатые и жизнерадостные американки отправляются в чопорный Лондон, чтобы найти мужей. Те, кого в веке ХХ и ХХI начнут звать old money, надеются добавить к внушительным средствам еще и аристократический титул от обедневших дворянских семей. В главной роли по-прежнему Кристин Фросет («В поисках Аляски»), среди новых лиц — Лейтон Мистер («Сплетница»).
С 18 июня, Apple TV+
Сериал «Мы были лжецами» / We Were Liars, премьера (18+)
Подростковая мелодрама создателей «Дневников вампира» и «Розуэлл, Нью-Мексико» Джули Плэк и Карины Эдли Маккензи по одноименному бестселлеру Э. Локхарт. Летние каникулы едва не оборачиваются для 17-летней Каденс (Эмили Элин Линд, «Воскресенья у Тиффани») гибелью — хуже того, в этом оказываются замешаны ее богатые и влиятельные друзья, которые изо всех сил стараются скрыть правду.
С 18 июня, Prime Video
Фильм «Верный друг» / The Friend (18+)
Экранизация романа Сигрид Нуньес об утрате и принятии. Герой Билла Мюррея завещает своей ученице, писательнице Айрис (Наоми Уоттс), после его смерти присматривать за исполинским догом. Ухаживая за собакой, она учится принимать неизбежное и смиряться.
Фильм снял дуэт Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, известный по «Разводу в большом городе».
С 18 июня, Okko
Сериал «Хейвенпорт» / The Waterfront, премьера (18+)
Семейная драма в духе «Наследников» о рыболовном магнате (Холт Маккэллани, «Охотник за разумом»), вернувшемся в большой бизнес после проблем со здоровьем и обнаружившим, что супруга (Мария Белло, «Пленницы») и сын (Джейк Вири, «Ходячие мертвецы: Мертвый город») по стечению обстоятельств ввязались в наркоторговлю.
Шоураннер — сценарист франшизы «Крик» (начиная с самого первого фильма Уэса Крейвена) Кевин Уильямсон и режиссер седьмого фильма серии.
С 19 июня, Netflix
Фильм «В списках не значился» (16+)
Военная драма о молодом лейтенанте Коле Плужникове (Владислав Миллер, «По зову сердца»). Он приезжает в Брестскую крепость за день до начала Великой Отечественной и оказывается в числе первых защитников города.
Также в касте — Владимир Машков, Яна Сексте и Павел Чернышев. Снял картину Сергей Коротаев («Горький 53»).
С 19 июня, Okko, Premier, «Кинопоиск», «Иви»
Фильм «Загадочное убийство Белль» / Belle (18+)
Криминальная драма Бенуа Жако («Школа плоти», «Принцесса Мария Бонапарт») по роману Жоржа Сименона. К заведующей аптекой Клеа (Шарлотта Генсбур, «Нимфоманка») и ее мужу, учителю Пьеру (Гийом Кане, «Прекрасная эпоха»), приезжает погостить 19-летняя дочь знакомых Белль (Жозефин Элен, «Счастливо оставаться»).Через некоторое время девушку найдут задушенной в их доме. Подозрение падает на Пьера.
С 19 июня, Start
Сериал «Олимп» / Olympo, премьера (18+)
Испанская спортивная драма о команде по синхронному плаванию, вокруг которой полно интриг и соперничества на грани фола. Главные роли сыграли Клара Галле (звезда сериала «Ни одной больше») и Агустин Делла Корте («Общество снега»).
С 20 июня, Netflix
Фильм «Универсальный язык» / Universal Language (18+)
Сюрреалистическое драмеди-участник Каннского кинофестиваля, в котором реальность канадского Виннипега внезапно смешивается с иранским буйством красок. На выходе получается максимально абсурдное кинопространство, которое многие критики сравнили с атмосферой фильмов Уэса Андерсона (а то и Сергея Параджанова).
По сюжету обычный клерк (его играет сам режиссер картины Мэттью Ранкин) приезжает в гости к матери и попадает в мир, населенный страннейшими персонажами. Это становится для него хорошим поводом заглянуть внутрь себя.
С 20 июня, Okko
Сериал «Позолоченный век» / The Gilded Age, 3 сезон (18+)
Продолжение костюмной мелодрамы создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Напомним, по сюжету главная героиня, сирота Мариан Брук (дочь Мерил Стрип Луиза Джейкобсон), переезжает из сельской Пенсильвании в Нью-Йорк 1880-х к двум своим богатым тетям: Аде (Синтия Никсон) и Агнес (Кристин Барански). Также в касте нового сезона звезда «Белого лотоса» Кэрри Кун.
С 22 июня, HBO
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