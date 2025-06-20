Док о создании «Джона Уика», трагикомедия «Дружба» с Полом Раддом и Тимом Робинсоном и новый «Пункт назначения»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Дружба» / Friendship (18+)

Черная комедия студии A24 о бромансе странноватого клерка Крэйга (комик Тим Робинсон) и харизматичного ведущего прогноза погоды Остина (Пол Радд из «Человека-муравья» и «Смерти единорога»). Первый изо всех сил хочет подружиться с новым соседом, но того смущает его нелепое поведение — и общение обрывается. Это очень ранит Крэйга: теперь он хочет восстановить связь во что бы то ни стало.

Режиссером выступил Эндрю ДеЯнг, для него это первый полный метр.

С 17 июня, Prime Video, iTunes