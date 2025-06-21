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У фильма «Питер FM» выйдет сиквел — «Питер, любовь моя»

Съемки начнутся в 2026 году, режиссером выступит Полина Кондратьева. Сценарий напишут Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.

 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой К24

«Новый фильм расскажет историю других молодых героев, которые практически проходят путь персонажей «Питер FM». Но героям оригинальной картины, персонажам Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой, мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе», — рассказал продюсер Игорь Толстунов изданию «Бюллетень кинопрокатчика».

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Напомним, оригинальный фильм Оксаны Бычковой вышел в 2006 году. Главный герой — молодой архитектор, который пытается вернуть телефон радиоведущей популярной питерской станции и при этом влюбляется в неё.

Ранее мы рассказывали, что культовый фильм с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой выйдет в повторный прокат 3 июля.

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