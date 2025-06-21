У фильма «Питер FM» выйдет сиквел — «Питер, любовь моя»

Напомним, оригинальный фильм Оксаны Бычковой вышел в 2006 году. Главный герой — молодой архитектор, который пытается вернуть телефон радиоведущей популярной питерской станции и при этом влюбляется в неё.

Ранее мы рассказывали, что культовый фильм с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой выйдет в повторный прокат 3 июля.