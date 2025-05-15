«Питер FM» возвращается на большие экраны! Смотрим обновленный трейлер

Культовый фильм Оксаны Бычковой с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой выйдет в повторный прокат 3 июля.
Маша — диджей на популярном питерском радио, Максим — молодой архитектор. Маша готовится к свадьбе с бывшим одноклассником Костей, Максим победил в международном конкурсе архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Но оба они не уверены, что им нужно именно это.
Максима удерживает в Питере любовь к девушке, которая его оставила, а Маша чувствует, что ее жених Костя — совсем не тот человек, который ей нужен. И, кто знает, как бы повернулась их судьба, если бы не случай — Маша теряет мобильный телефон, а Максим его находит.
Маша и Максим попытаются найти друг друга в декорациях Петербурга — на Фонтанке и Мойке, Невском и Петроградке, Белинского и Пяти Углах под песни «Мумий Тролля», «Bad Balance», Krec и Ассаи.
В лирической комедии сыграли Екатерина Федулова, Евгений Цыганов, Алексей Барабаш, Ирина Рахманова, Кирилл Пирогов, Наталья Рева, Александр Баширов, Андрей Краско, Владимир Машков, Павел Баршак, Олег Долин и другие.
Сценарий писали Нана Гринштейн и Оксана Бычкова.
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