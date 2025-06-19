Как филолог с красным дипломом СПбГУ Аркадий Водахов стал генпродюсером ТНТ и за 2 года вывел канал в лидеры рынка

Как технарь с филфака оказался в кресле генпродюсера ТНТ

Аркадий, в какой семье растут генеральные продюсеры телеканалов?

Я родился в семье аспирантов философского факультета Ленинградского университета. Когда я появился на свет, родители как раз писали диссертации: мама — по культурологии, а отец — по философии истории.

Академическая среда!

Да, 1984 год, философский факультет ЛГУ, вольная и вечно дискутирующая советская молодая интеллигенция, которая дорвалась до свободы в большом городе. Родители приехали из регионов: мама с севера, папа с юга.

Коренной петербуржец в первом поколении!

Выходит, что так. Собственной квартиры у нас, естественно, не было, часто переезжали, и детство я провел в Приморском районе, на Беговой улице. Место для пацанов идеальное: с друзьями облазил все стройки — до сих пор не пойму, как мы не поубивались. До метро «Черная речка» 45 минут на трамвае: если с утра успел втиснуться в вагон — счастье! Это сейчас там все ухожено и метро. Приезжал недавно, гулял по местам детства, посмотрел на парк 300-летия: фонтаны, красивые дорожки, деревья. А тогда — лишь глушь камышей вдоль залива, где тусовались «сомнительные персонажи». Как раз был бум субкультур: рэперы, рейверы, гранжеры, кислотники, панки, скинхеды. Так что можно было отхватить на улице просто потому, что кому-то не понравилась твоя куртка.

Или наоборот — очень понравилась.

Да, но финал одинаковый. Петербург 1990-х — это хорошая школа жизни.

Кем хотел стать в детстве?

Сперва мечтал продолжить династию, но быстро понял, что философия — не самая востребованная наука. Думал поступать на менеджмент: в то время в стране котировались юристы и экономисты, а я закончил физмат класс с медалью, 116-я гимназия.

И выбрал филологический факультет?!

Неспроста! Как раз в то время в СПбГУ открыли экспериментальный поток: «Прикладная информатика в области искусства и гуманитарных наук». Так что мы были технарями в гуманитарной сфере. Учились буквально на стыке двух миров: в расписании следом шли высшая математика и зарубежная литература, фрактальная геометрия и история искусств, а языки программирования соседствовали с иностранным.

То есть ты прокачал софт-скилы до того, как появилось и стало модным это понятие!

Мы были первопроходцами. Такая система знаний прокачивает оба полушария: учишься смотреть на мир с разных точек зрения. А главное — и анализировать, и чувствовать этот мир одновременно.

Университет дал базу и софт-скилы, а что пришлось добирать после? MBA, менторство — что приводит в кресло генпродюсера ТНТ?

Лишь несколько курсов по сценарному мастерству! И если нас читают люди, которые мечтают работать в продюсировании, я расстрою: никакие мастер-классы, марафоны и даже самое профильное образование не сделают вас полноценным продюсером. Теория тут не работает, только эмпирический опыт: идти и пробивать себе дорогу «в полях». Рекомендую начинать практиковать как можно раньше.

Команда КВН «Простофилы» при филологическом факультете СПбГУ и стала для тебя такой практикой?

Да, в «Простофилы» меня позвали на втором курсе… звуковиком! На филфаке меня считали человеком, который дружит с технической частью, — вот и посадили за пульт. Первые полгода монтировал звук, затем начал писать тексты для команды. В одну из ночей, помню, сочиняем, а завтра выступать. Кто успеет выучить новый материал в 6 утра? Никто. В итоге на сцену пошел я — вынужденная мера. При этом на сцену я никогда не рвался: понимаю свои сильные и слабые стороны. Мое реальное место — за кулисами, там я эффективнее.

Там же, за кулисами, встретил будущую супругу Марину Кравец?

С Мариной мы вместе играли в КВН, но познакомился с будущей женой еще раньше — мы вместе еще со студенческих времен. Это, наверное, тоже отпечаток истории моих родителей: мы, как и они, учились на одном курсе филологического.

Вернемся назад: почему звуковик вообще начал писать репризы?

А почему нет, откуда эти стереотипы? Гуманитарный склад ума не гарантирует, что ты будешь классным фантазером. А экономист или физик, напротив, могут круто шутить. Кстати, думаю, математический подход позволяет понять законы формирования шутки. Структура юмора — почти математика, рáвно, например, как и музыка. Хотя кажется, что это просто поток вдохновения.

Парень из интеллигентной семьи с красным дипломом филфака — оказался в Comedy Club Production. Если это не трансгрессия, то что?

Опять стереотип! Среди креаторов и продюсеров Comedy Club Production огромное количество интеллигентных, образованнейших людей. Свой путь я бы назвал естественной эволюцией, а не трансгрессией. КВН свел с единомышленниками: мы писали репризы, и это на удивление начало приносить доход. Мне повезло с эпохой: в нулевые запрос на креативщиков в России сильно вырос. Бывало, проснешься — тебе падает заказ на текст, пишешь скетч — сразу приходят деньги, которые ты тем же вечером тратишь. Путь от рождения мысли до финансового вознаграждения за нее сократился максимально. Тогда же начали развиваться соцсети, появились блогеры: мы с товарищами открыли первое рекламное агентство, снимали вирусные ролики на сотни тысяч просмотров. Было много заказов из Москвы, но сапсан и интернет позволяли мне оставаться в Петербурге.

Зарабатывать в Москве и жить в Петербурге: звучит как рай!

Думал, никогда не уеду, тут всё: семья, друзья, работа, жена, — но Марину заметили в Comedy Club и пригласили в столицу. У меня как раз набирало обороты креативное агентство. Полтора года прожили на два города. Ребятам из Comedy я был хорошо знаком, помогал им по разным проектам, и в какой-то момент пригласили стать креативным продюсером Comedy Radio — так я переехал в Москву и попал в «Газпром-Медиа Холдинг».

Это был твой первый управленческий опыт в корпорации?

Да, и с 2012 года затянуло. После Comedy Radio поработал креативным продюсером Comedy Club Production, следом пригласили стать генеральным продюсером канала ТНТ4, а потом уже и сам ТНТ.