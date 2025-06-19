Как филолог с красным дипломом СПбГУ Аркадий Водахов стал генпродюсером ТНТ и за 2 года вывел канал в лидеры рынка

Топ-менеджер в 2024-м перезапустил Comedy Club после 19 лет эфира, удвоил объем премьер: 75 собственных проектов (на треть больше конкурентов!) — и сделал жанр реалити great again: снимает эпохальные шоу по киношным канонам по всему миру — от ЮАР и Колумбии до Китая с Индией. Гуманитарий оказался гением в ТВ-бизнес-менеджменте: такой расклад не предсказал бы ни один финалист «Битвы экстрасенсов»! Главред sobaka.ru Михаил Стацюк раскрыл суперсилу Аркадия, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес» — это софт-скилы, которые он развил на экспериментальном курсе филфака СПбГУ по прикладной математике, где фрактальную геометрию преподавали вместе с зарубежной литературой.
Куртка THE PUH MEN
Как технарь с филфака оказался в кресле генпродюсера ТНТ
Аркадий, в какой семье растут генеральные продюсеры телеканалов?
Я родился в семье аспирантов философского факультета Ленинградского университета. Когда я появился на свет, родители как раз писали диссертации: мама — по культурологии, а отец — по философии истории.
Академическая среда!
Да, 1984 год, философский факультет ЛГУ, вольная и вечно дискутирующая советская молодая интеллигенция, которая дорвалась до свободы в большом городе. Родители приехали из регионов: мама с севера, папа с юга.
Коренной петербуржец в первом поколении!
Выходит, что так. Собственной квартиры у нас, естественно, не было, часто переезжали, и детство я провел в Приморском районе, на Беговой улице. Место для пацанов идеальное: с друзьями облазил все стройки — до сих пор не пойму, как мы не поубивались. До метро «Черная речка» 45 минут на трамвае: если с утра успел втиснуться в вагон — счастье! Это сейчас там все ухожено и метро. Приезжал недавно, гулял по местам детства, посмотрел на парк 300-летия: фонтаны, красивые дорожки, деревья. А тогда — лишь глушь камышей вдоль залива, где тусовались «сомнительные персонажи». Как раз был бум субкультур: рэперы, рейверы, гранжеры, кислотники, панки, скинхеды. Так что можно было отхватить на улице просто потому, что кому-то не понравилась твоя куртка.
Или наоборот — очень понравилась.
Да, но финал одинаковый. Петербург 1990-х — это хорошая школа жизни.
Кем хотел стать в детстве?
Сперва мечтал продолжить династию, но быстро понял, что философия — не самая востребованная наука. Думал поступать на менеджмент: в то время в стране котировались юристы и экономисты, а я закончил физмат класс с медалью, 116-я гимназия.
И выбрал филологический факультет?!
Неспроста! Как раз в то время в СПбГУ открыли экспериментальный поток: «Прикладная информатика в области искусства и гуманитарных наук». Так что мы были технарями в гуманитарной сфере. Учились буквально на стыке двух миров: в расписании следом шли высшая математика и зарубежная литература, фрактальная геометрия и история искусств, а языки программирования соседствовали с иностранным.
То есть ты прокачал софт-скилы до того, как появилось и стало модным это понятие!
Мы были первопроходцами. Такая система знаний прокачивает оба полушария: учишься смотреть на мир с разных точек зрения. А главное — и анализировать, и чувствовать этот мир одновременно.
Университет дал базу и софт-скилы, а что пришлось добирать после? MBA, менторство — что приводит в кресло генпродюсера ТНТ?
Лишь несколько курсов по сценарному мастерству! И если нас читают люди, которые мечтают работать в продюсировании, я расстрою: никакие мастер-классы, марафоны и даже самое профильное образование не сделают вас полноценным продюсером. Теория тут не работает, только эмпирический опыт: идти и пробивать себе дорогу «в полях». Рекомендую начинать практиковать как можно раньше.
Команда КВН «Простофилы» при филологическом факультете СПбГУ и стала для тебя такой практикой?
Да, в «Простофилы» меня позвали на втором курсе… звуковиком! На филфаке меня считали человеком, который дружит с технической частью, — вот и посадили за пульт. Первые полгода монтировал звук, затем начал писать тексты для команды. В одну из ночей, помню, сочиняем, а завтра выступать. Кто успеет выучить новый материал в 6 утра? Никто. В итоге на сцену пошел я — вынужденная мера. При этом на сцену я никогда не рвался: понимаю свои сильные и слабые стороны. Мое реальное место — за кулисами, там я эффективнее.
Там же, за кулисами, встретил будущую супругу Марину Кравец?
С Мариной мы вместе играли в КВН, но познакомился с будущей женой еще раньше — мы вместе еще со студенческих времен. Это, наверное, тоже отпечаток истории моих родителей: мы, как и они, учились на одном курсе филологического.
Вернемся назад: почему звуковик вообще начал писать репризы?
А почему нет, откуда эти стереотипы? Гуманитарный склад ума не гарантирует, что ты будешь классным фантазером. А экономист или физик, напротив, могут круто шутить. Кстати, думаю, математический подход позволяет понять законы формирования шутки. Структура юмора — почти математика, рáвно, например, как и музыка. Хотя кажется, что это просто поток вдохновения.
Парень из интеллигентной семьи с красным дипломом филфака — оказался в Comedy Club Production. Если это не трансгрессия, то что?
Опять стереотип! Среди креаторов и продюсеров Comedy Club Production огромное количество интеллигентных, образованнейших людей. Свой путь я бы назвал естественной эволюцией, а не трансгрессией. КВН свел с единомышленниками: мы писали репризы, и это на удивление начало приносить доход. Мне повезло с эпохой: в нулевые запрос на креативщиков в России сильно вырос. Бывало, проснешься — тебе падает заказ на текст, пишешь скетч — сразу приходят деньги, которые ты тем же вечером тратишь. Путь от рождения мысли до финансового вознаграждения за нее сократился максимально. Тогда же начали развиваться соцсети, появились блогеры: мы с товарищами открыли первое рекламное агентство, снимали вирусные ролики на сотни тысяч просмотров. Было много заказов из Москвы, но сапсан и интернет позволяли мне оставаться в Петербурге.
Зарабатывать в Москве и жить в Петербурге: звучит как рай!
Думал, никогда не уеду, тут всё: семья, друзья, работа, жена, — но Марину заметили в Comedy Club и пригласили в столицу. У меня как раз набирало обороты креативное агентство. Полтора года прожили на два города. Ребятам из Comedy я был хорошо знаком, помогал им по разным проектам, и в какой-то момент пригласили стать креативным продюсером Comedy Radio — так я переехал в Москву и попал в «Газпром-Медиа Холдинг».
Это был твой первый управленческий опыт в корпорации?
Да, и с 2012 года затянуло. После Comedy Radio поработал креативным продюсером Comedy Club Production, следом пригласили стать генеральным продюсером канала ТНТ4, а потом уже и сам ТНТ.
Бомбер и брюки GATE31
Довлатов, Гайдай, Бидструп, Абрахамс и Цукеры
На каком юморе ты рос? Философы вообще шутят?
Папа с детства очень хорошо шутил. А я лет в шесть поехал на дачу к бабушке и нашел на чердаке четыре тома Херлуфа Бидструпа. Хоть у нас в советском детстве не было комиксов, этот датский художник карикатурист был разрешен: убежденный коммунист, в СССР он считался «прогрессивным художником». Вот на таком юморе я рос. Потом — Леонид Гайдай, с его четкими комедийными персонажами и визуальным юмором, шоу «Городок» Ильи Олейникова и Юрия Стоянова с их скрытой камерой. А еще одни из величайших комедиографов мира — Джим Абрахамс и братья Цукер: помню, когда впервые увидел «Аэроплан» — был сражен! Абсурд?! А что, так можно было? В более зрелом возрасте нравился Хармс — шикарный абсурд в тексте. А еще Ширвиндт и Державин — тонко, интеллигентно, на полутонах. Финальный аккорд — Довлатов, он прекрасный пример того, как изящно в глубокой драме можно найти настоящую комедию. Петербург, как-никак!
Ты сказал, что юмор — математика. Знаешь его формулу? Может, ты чат-бот написал для создания шуток?
Конечно, в юморе есть расчет, но если бы это была только чистая математика, нас бы давно сместили нейросети. Готов поверить, что ИИ может написать, например, сносную мелодраму, но комедию — нет.
Это почему?
Комедия — всегда парадокс, что-то неожиданное. Автор ведет тебя по одной ветке, потом раз — неожиданный поворот, и становится смешно. Но не любой парадокс — шутка. Машина может придумать огромное количество парадоксов, но такой, что вызовет смех, — разве что случайно. Чтобы создавать юмор, ты должен обладать огромным багажом знаний, понимать культурный код, контекст, правила игры, границы разумного, следить за трендами и держать руку на информационном пульсе.
А у тебя как рождается шутка? Озарение — и выдаешь? Или копишь в заметках какие-то истории?
С одной стороны, дошло до автоматизма: совместить несовместимое, добавить актуальной повестки и максимально лаконично это сформулировать. С другой — если ты прямо сейчас попросишь меня пошутить, уставлюсь в стену и промолчу. Совершенно точно должно произойти озарение!
То есть писать шутки и юморить как стендапер — два разных скила?
Зависит от человека, и я точно не стендапер. Я тот, кто вдумчиво пишет, а не импровизирует. Но и среди стендаперов нет просто говорящих голов. Стендап — это чистая рефлексия, а не просто эстрадное исполнение шуток, написанных другим автором. Это твои личные переживания. 99,9 % людей, которые занимаются стендапом, — авторы своего текста.
Вспомни самые выдающиеся скетчи, которые ты писал.
Вряд ли вы их помните: они остались в Петербурге, в маленьком актерском клубе «Антресоль» на Васильевском острове. 2009 год, после КВН мы объединились в творческую группировку «Муки Тво»: я с Мариной, наш друг Сева Москвин (лидер группы «Глом!». — Прим. ред.), Костя Бушманов из команды КВН «ФИНЭК» и, к сожалению, уже покойный Сережа Арефьев. Вместе мы написали четыре небольших спектакля, и театр «Антресоль» оказался лучшей площадкой для такого формата. Черный кабинет на 80 человек, но на наши спектакли набивалось по 120. И это было полтора часа дикого смеха.
Первые поклонники?
Сначала друзья приходили поддержать, затем сработало сарафанное радио. Это было лучшее время: играли не для заработка — нам с ребятами нравилось проводить время друг с другом. Вкладывали свои деньги, сами мастерили реквизит, афиши клепали. Со спектакля зарабатывали тысячи полторы рублей, но какой кайф для души! В сети есть ролики, до сих пор пересматриваем, вспоминаем то время в Петербурге.
Слышал, «Газпром-Медиа» переезжает в Петербург. Будешь чаще бывать на родине?
Мы регулярно тут появляемся — а будем еще чаще. Петербург — место притяжения творческой интеллигенции и креативных людей. По крайней мере, я всегда жил с ощущением, что лучшие светлые умы — тут.
Бомбер, шорты и майка THE PUH MEN, носки GATE31, кеды PREMIATA (Nо One)
Почему добро с кулаками — лучшая манипуляция ТВ
Поделись, как генеральный продюсер телеканала, инсайдами о рейтингах: кто герой нашего времени?
Героев определяет исключительно зритель, мы можем только попытаться предложить. Интонация ТНТ очень честная — благодаря этому канал взлетел на высоты телерейтингов.
Ответ в духе МИДа. Ну, есть же беспроигрышные типажи, на которых можно выстроить рейтинг? Олигарх и его жена? Чиновник и его подчиненные?
В реалити угадать вообще невозможно: ты либо нравишься, либо нет. Однако мы понимаем, если на шоу «Титаны» выходит гимнаст, наш олимпийский чемпион Никита Нагорный, — скорее всего, люди будут обращать внимание именно на него. Стал ли он звездой у нас в шоу? Нет, он пришел уже звездой. А в сериалах сейчас особенно востребовано «добро с кулаками».
Робин Гуд?
Скорее, наш Рэмбо. Человек, который может постоять за себя и окружающих. Эдакий добрый, большой русский медведь в обстоятельствах грандиозной несправедливости вокруг. Наш сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым как раз такой.
Разве рынок медиа не должен быть манипулятивным?
Развлекательный — нет. Мы не можем заставить человека смотреть то, что ему не нравится. Мы максимально честны с нашим зрителем.
У ТНТ очень широкая аудитория, большой срез данных и куча статистики. Неужели не манипулируете через это?
В том-то и дело: у ТНТ очень широкая аудитория, и у нас нет возможности делать ставку только на какую-то конкретную ее выборку. Например, если в молодежном сегменте растет клиповое мышление и потребность к такому типу контента, мы не можем делать проекты специально под молодежь, иначе потеряем остальных. Более того, сравни города с населением более 100 тысяч человек и населенные пункты с населением менее 100 тысяч — это кардинально разное смотрение, словно две отдельные страны! Первые, скажем, фанатеют от реалити. Вторые их побаиваются, отдавая предпочтение сериалам. А нам надо быть доступным и любимым телеканалом для всех.
И как быть?
Работать с виральностью — но не через жанры, а через плотность контента. Если взять любое наше шоу — везде высокая концентрация шуток и сюжетных хуков. Контент всегда должен держать зрителя в хорошем напряжении. Потому мы такие виральные: все наши шоу — от «Битвы экстрасенсов» до «Сокровищ императора» — нарезаются в шортсы, клипы, рилсы и вирусятся в сети сами по себе. Вот наш подход в работе: трушность, плотность и, как следствие, — виральность.
Твой переход в 2022 году из креативного в генерального продюсера ТНТ сильно увеличил объем работы?
Просто для понимания: в текущий момент у нас в разработке порядка 10 реалити, 20 музыкальных и развлекательных шоу, около 20 полнометражных фильмов и более 80 сериалов. По большей части я отвечаю за креативное направление, но задач стало гораздо больше. Если раньше я руководил только non-scripted (это все неигровые шоу), то теперь отвечаю за весь контент, работы прибавилось на 80%.
За что, как генеральный продюсер, ты отвечаешь головой?
Творчество и разработка новых форматов, оценка и анализ. И сетка — это самая важная часть. Как ты программируешь эфир: динамика, ритм. В телевидении, например, есть понятие «накат». Возьмем сериалы: тяжелый прайм обычно начинается в 20:00, поэтому мы ставим в это время тот сериал, в который верим больше всего, и вся промокампания бьет в этот слот. А вот на 21:00 и 22:00 смещаем менее «широкий» контент, который чуть взрослее. Родители уже отправили детей спать, но не переключились — так накатом аудитория осталась и перешла на второй проект.
Тонкие настройки!
Нет, это классика ТВ-программирования, но за этим важно следить. А вот тонкие настройки — это борьба за каждую секунду внимания, чтобы зрители не уходили даже во время рекламных пауз. Вот их расставляем буквально под микроскопом, на кончиках пальцев. Настоящее ТВ-кунг-фу!
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Каким своим менеджерским ноу-хау или нововведением на ТНТ ты особенно гордишься?
Подчеркну, это не мое личное, а командное: мы сделали ставку на другой вид реалити. Думаю, в общественном сознании жанр долго ассоциировался с «Домом-2». А мы показали новое реалити — то, что рассказывает о путешествиях, и поехали в ЮАР, Китай, Колумбию, Доминикану, Марокко, Таиланд, Дубай, в Узбекистан. Сделали ставку на красочные кадры, заявочные планы природы и животных, которые тебя расслабляют и привлекают детскую аудиторию. И важно: мы стали первыми, кто большие двухчасовые шоу выстраивает по киношным правилам. Монтажно и с точки зрения саунд-продюсирования. Меняем стилистические приемы: одни из первых занялись цветокоррекцией на реалити. Раньше ее делали только для сериалов и кино. Но время подталкивает к новым изобразительным средствам. Это одинаковый вид удовольствия — от просмотра двухчасового реалити и от какой-нибудь хорошей драмы. Нам часто пишут: ваши шоу — постанова. Нет! Просто продукт качественный и стал ближе к кино. Мы выдрючиваем (наша пиар-служба не обрадуется этому слову) каждую секунду, сантиметр и кадр.
Сделали реалити здорового человека.
И если раньше это было одно шоу в сезон, то теперь мы работаем на 360: весна, лето, осень, зима. А еще мы предлагаем зрителю привычку: в субботу вечером — всегда развлекательные музыкальные шоу, в воскресенье — реалити, где мы рассказываем о разных уголках планеты со звездами.
То есть вы стали предсказуемы.
Именно так и работает лояльность!
Что смотришь сам в свободное время?
По работе успеваю смотреть только наши проекты. Свободное время предпочитаю тратить на семью: две сладкие дочки и супруга. Кстати, с Мариной мне повезло: смотрю ее шоу и по работе, и нет. (Смеется.)
Посоветуй тем, кто «да я вообще не смотрю телик», программу или шоу ТНТ, чтобы они изменили точку зрения.
Во-первых, сериал «Неличная жизнь» про семью, которая попала в тяжелые финансовые обстоятельства и вынуждена снимать домашние видео, чтобы скопить деньги. Пикантно, изящно и тонко. Во-вторых, музыкальное шоу «Конфетка» — звезды перепевают мемы из интернета и помогают музыкальным самородкам создать настоящий бэнгер!
Текст: Михаил Стацюк
Фото: Валентин Блох
Стиль: Ирина Бобылева
Визаж: Ксения Козьминых
Ассистент продюсера: Анна Битюкова
Свет: Gromov Rental
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