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Pixar анонсировал новый мультфильм

На фестивале в Анси студия объявила о создании картины «Gatto» под руководством режиссера «Луки» Энрико Касароса. Премьера запланирована на лето 2027 года. Анимация выделится уникальным стилем — сочетанием ручной 2D-рисовки и CGI, без привычной глянцевой графики.

Beto Chagas / Shutterstock.com

«Gatto» рассказывает о черном коте Неро, который живет в Венеции и страдает из-за суеверий местных жителей. Он музыкально одарен, но не умеет плавать. По сюжету мультфильма, кот должен крупную сумму местному кошачьему «авторитету». Всё меняется, когда уличная художница Майя забирает Неро к себе против его воли. Их необычный союз поможет коту обрести свою цель, если не помешает тёмная сторона Венеции.

На фестивале также показали двухминутный тизер «Истории игрушек 5», которая выйдет летом 2026 года. В ролике подтвердилось возвращение Тома Хэнкса, Тима Аллена и Джоан Кьюсак в роли Вуди, Базза и Джесси, а также представлен главный антагонист — планшет 8-летней девочки. Презентация приурочена к 30-летию франшизы. 

Пока новые проекты в центре внимания, рассказываем о фильмах, которые стоит посмотреть в эти выходные.

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