Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Игры в кальмара»

Трейлер показывает сцены с VIP-гостями, смертельную схватку охранников в лифте и финальные кадры: Ки Хун в смокинге собирается на ужин с Фронтменом, а загадочный игрок затягивает шнурки перед решающей «Игрой в кальмара». Игроков ждут три последних испытания. Одно — с гигантскими куклами. Второе — лабиринт. Последним станет вновь «Игра в кальмара».

Напомним, что второй сезон завершился провалом плана главного героя. Ки Хун уверен, что потерял двух союзников, но все же решает идти до конца.

Следом Дэвид Финчер займется англоязычным спин-оффом, а шоураннер оригинала Хван Дон Хек разрабатывает собственный проект о событиях между первым и вторым сезонами.

«Высокий сезон» с Анной Завтур и Сергеем Горошко, Рами Малек в триллере «Новичок» и «Под прикрытием» с Орландо Блумом. В ожидании премьеры предлагаем прочесть нашу подборку новинок этой недели.