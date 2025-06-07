Создатели «Фишера» снимут фильм про Игоря Талькова

Сейчас пишется сценарий фильма. В создании примет участие Константин Эрнст и Сергей Титинков. По словам Капустиной, авторы ставят перед собой задачу создать блокбастер с чертами классического авторского фильма.

«Могу сказать, что работать с Константином Львовичем — одно удовольствие. Мы говорим на одном языке: я понимаю, что он имеет в виду, и, надеюсь, ему понятно, что говорю я», — рассказал Кальварский «Ведомостям».

Игорь Тальков был убит в результате перестрелки 6 октября 1991 года во время концерта в Петербурге. Кальварский лично был свидетелем трагедии — и, как ведущий, вышел к зрителям, чтобы сообщить о покушении. Возможно, он сыграет самого себя в фильме. «И фраза «Стоп, музыка! За кулисами только что стреляли в Игоря Талькова», конечно, тоже будет», — рассказал Кальварский.

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