А также — Юлия Пересильд в фильме «Мужу привет», Джош Хартнетт в комедийном боевике «Рейс навылет» и документалка «Лексо» о выдающемся пианисте. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Источник вечной молодости» / Fountain of Youth, премьера (18+)
Брат и сестра Люк (Джош Красински) и Шарлотта (Натали Портман) ищут источник вечной жизни и противостоят не менее амбициозным конкурентам. Близкий по духу к «Индиане Джонсу» фильм снял максимально продуктивный в последние годы Гай Ричи, а сценарий написал Джеймс Вандербилт, известный по картине «Зодиак».
С 23 мая, Apple TV+
Фильм «Мужу привет» (16+)
Победитель конкурса «Русские премьеры» на ММКФ этого года — мелодрама Антона Маслова («Поехавшая») с колоритом советского кино. Это история оптимистичной сотрудницы ЗАГСа Катерины (Юлия Пересильд, «Вызов»), муж которой уже пять лет находится в коме. Когда она знакомится с обаятельным Гошей (Владимир Вдовиченков, «Батя»), то встает перед сложным моральным выбором: верность и самоуважение или романтические чувства.
С 23 мая, Okko, Start, Premier, «Иви»
Сериал «Сирены» / Sirens, премьера (18+)
История двух сестер: старшая (Мэган Фэйхи из «Дропа») приезжает к младшей (Милли Олкок, сериал «Пианино») и выясняет, что та работает ассистенткой богатой эксцентричной дамы (Джулианна Мур), создавшей вокруг себя некое подобие культа.
За постановку черной комедии отвечает создательница драматической сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Молли Смит Мельцер.
С 22 мая, Netflix
Сериал «Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, 2 сезон (18+)
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман возвращается со вторым сезоном. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха по имени Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения.
В роли новых пациентов — Марк Стронг, Генри Голдинг, Кристин Барански и Лена Олин. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью», а снял все серии Джонатан Левин («Тепло наших тел»).
С 21 мая, Hulu
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Фильм «Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)
Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.
В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).
С 21 мая, «Кинопоиск», Premier, Okko
Cериал «Антуанетта Миссисипская» / She the People, премьера (16+)
Комедия Тайлера Перри («Батальон 6888») об Антуанетте Данкерсон (Терри Дж. Вон из «Клуба первых жен»), которая становится вице-губернатором штата Миссисипи и получает ворох сопутствующих проблем: буллинг коллег, проблемы в семье, надоедливые журналисты и активисты — решить все задачи сразу оказывается довольно сложно.
С 22 мая, Netflix
Фильм «Дело "Мальдорор"» / Maldoror (18+)
Бельгиец Фабрис Дю Вельц («Послание от Кинга») снял не вполне типичный тру-крайм о похищениях детей и молодом полицейском (Антони Бажон, «Разбитые сердца»), который на почве расследования все больше и больше теряет себя.
Фильм участвовал во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.
С 24 мая, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Лексо», премьера (18+)
Документальный фильм о выдающемся пианисте Александре Торадзе, которого близкие звали просто Лексо. Помимо семьи, о нем вспоминают не менее именитые коллеги — Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие. Режиссер — Олеся Фокина, до этого снимавшая доки о писателе Солженицыне, композиторе Артемьеве и сценаристе Шпаликове.
С 20 мая, Kion
Фильм «Улица страха: Королева красоты» / Fear Street: Prom Queen, премьера (18+)
Старый-добрый слэшер в атмосфере 1980-х: амбициозные школьницы сражаются за звание королевы бала на выпускном, но после появления странноватой конкурентки начинают пропадать одна за другой. Режиссером выступил Мэтт Палмер («Калибр»), в касте Ариана Гринблатт («Бордерлендс»), Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают») и другие.
С 23 мая, Netflix
Сериал «Магия сердца», премьера (18+)
Мистическая мелодрама Дмитрия Магонова («Золотая кровь», «Пес») о девушке Миле, в чью жизнь после смерти отца-бизнесмена вторгаются гадалка Альбина и экстрасенс Сергей: попытки раскрыть тайны прошлого превращаются в романтическую историю. В касте — Олег Каменщиков («Непослушники»), Кирилл Ковбас («Сергий против нечисти: Шабаш») и Валентина Ельшанская («Бессмертные»).
С 25 мая, «ТВ-3»
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