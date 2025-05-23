Сериал «Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, 2 сезон (18+)

Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман возвращается со вторым сезоном. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха по имени Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения.

В роли новых пациентов — Марк Стронг, Генри Голдинг, Кристин Барански и Лена Олин. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью», а снял все серии Джонатан Левин («Тепло наших тел»).

С 21 мая, Hulu