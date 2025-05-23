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Кино и сериалы

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«Источник вечной молодости» Гая Ричи с Натали Портман, второй сезон «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман и Джулианна Мур в сериале «Сирены»: что смотреть дома на этой неделе

А также — Юлия Пересильд в фильме «Мужу привет», Джош Хартнетт в комедийном боевике «Рейс навылет» и документалка «Лексо» о выдающемся пианисте. Рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.

ГЛАВНОЕ
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВНОЕ

Apple Original Films, 2025

Фильм «Источник вечной молодости» / Fountain of Youth, премьера (18+)

Брат и сестра Люк (Джош Красински) и Шарлотта (Натали Портман) ищут источник вечной жизни и противостоят не менее амбициозным конкурентам. Близкий по духу к «Индиане Джонсу» фильм снял максимально продуктивный в последние годы Гай Ричи, а сценарий написал Джеймс Вандербилт, известный по картине «Зодиак».

С 23 мая, Apple TV+

Yellow, Black and White, START, 2025

Фильм «Мужу привет» (16+)

Победитель конкурса «Русские премьеры» на ММКФ этого года — мелодрама Антона Маслова («Поехавшая») с колоритом советского кино. Это история оптимистичной сотрудницы ЗАГСа Катерины (Юлия Пересильд, «Вызов»), муж которой уже пять лет находится в коме. Когда она знакомится с обаятельным Гошей (Владимир Вдовиченков, «Батя»), то встает перед сложным моральным выбором: верность и самоуважение или романтические чувства.

С 23 мая, Okko, Start, Premier, «Иви»

LuckyChap, Netflix Studios, Quiet Coyote, 2025

Сериал «Сирены» / Sirens, премьера (18+)

История двух сестер: старшая (Мэган Фэйхи из «Дропа») приезжает к младшей (Милли Олкок, сериал «Пианино») и выясняет, что та работает ассистенткой богатой эксцентричной дамы (Джулианна Мур), создавшей вокруг себя некое подобие культа.

За постановку черной комедии отвечает создательница драматической сериала «Уборщица. История матери-одиночки» Молли Смит Мельцер.

С 22 мая, Netflix

Blossom Films, Fifth Season, Made Up Stories, 2025

Сериал «Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, 2 сезон (18+)

Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман возвращается со вторым сезоном. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха по имени Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения.

В роли новых пациентов — Марк Стронг, Генри Голдинг, Кристин Барански и Лена Олин. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью», а снял все серии Джонатан Левин («Тепло наших тел»).

С 21 мая, Hulu

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

The Royal Budapest Film Co, Thunder Road, Asbury Park Productions, 2025

Фильм «Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)

Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.

В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).

С 21 мая, «Кинопоиск», Premier, Okko

Tyler Perry Studios, 2025

Cериал «Антуанетта Миссисипская» / She the People, премьера (16+)

Комедия Тайлера Перри («Батальон 6888») об Антуанетте Данкерсон (Терри Дж. Вон из «Клуба первых жен»), которая становится вице-губернатором штата Миссисипи и получает ворох сопутствующих проблем: буллинг коллег, проблемы в семье, надоедливые журналисты и активисты — решить все задачи сразу оказывается довольно сложно.

С 22 мая, Netflix

Frakas Productions, The Jokers Films, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Voo & Be tv, Proximus, Wallimage, Canal+, France 2 Cinéma, SofiTVCiné, Screen Brussels, Shelter Pro, 2025

Фильм «Дело "Мальдорор"» / Maldoror (18+)

Бельгиец Фабрис Дю Вельц («Послание от Кинга») снял не вполне типичный тру-крайм о похищениях детей и молодом полицейском (Антони Бажон, «Разбитые сердца»), который на почве расследования все больше и больше теряет себя.

Фильм участвовал во внеконкурсной программе прошлогоднего Венецианского кинофестиваля.

С 24 мая, «Кинопоиск», Okko

Kion, 2025

Фильм «Лексо», премьера (18+)

Документальный фильм о выдающемся пианисте Александре Торадзе, которого близкие звали просто Лексо. Помимо семьи, о нем вспоминают не менее именитые коллеги — Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие. Режиссер — Олеся Фокина, до этого снимавшая доки о писателе Солженицыне, композиторе Артемьеве и сценаристе Шпаликове.

С 20 мая, Kion

Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC), 2025

Фильм «Улица страха: Королева красоты» / Fear Street: Prom Queen, премьера (18+)

Старый-добрый слэшер в атмосфере 1980-х: амбициозные школьницы сражаются за звание королевы бала на выпускном, но после появления странноватой конкурентки начинают пропадать одна за другой. Режиссером выступил Мэтт Палмер («Калибр»), в касте Ариана Гринблатт («Бордерлендс»), Кэтрин Уотерстон («Фантастические твари и где они обитают») и другие.

С 23 мая, Netflix

Кинокомпания Гамма, 2025

Сериал «Магия сердца», премьера (18+)

Мистическая мелодрама Дмитрия Магонова («Золотая кровь», «Пес») о девушке Миле, в чью жизнь после смерти отца-бизнесмена вторгаются гадалка Альбина и экстрасенс Сергей: попытки раскрыть тайны прошлого превращаются в романтическую историю. В касте — Олег Каменщиков («Непослушники»), Кирилл Ковбас («Сергий против нечисти: Шабаш») и Валентина Ельшанская («Бессмертные»).

С 25 мая, «ТВ-3»

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Рубрика:
Что смотреть дома

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