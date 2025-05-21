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Стартовали съемки «Вампиров средней полосы» — третьего сезона хитового драмеди с Юрием Стояновым

В третьем сезоне узнаем, в чем отличие смоленских и уральских вампиров и выживет ли Ольга Анваровна (графиня, жена рок-певца Сергея Барановского).

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Третий сезон выйдет эксклюзивно в подписке START

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы всё же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Третий сезон выйдет эксклюзивно в подписке START

В продолжении комедийного детектива сыграют Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Вита Корниенко, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов, Егор Дружинин, Евгения Дмитриева, Дмитрий Миллер, Антон Косточкин, Мария Лисовая, Софья Шидловская, Никита Тарасов, Ананке Арейру, Лаура Пицхелаури, Алексей Розин и другие. Режиссером третьего сезона выступил Алексей Акимов.

В ожидании релиза сериала на Start, предлагаем вспомнить наше интервью с главными героями проекта — Юрием Стояновым и Глебом Калюжным. 

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