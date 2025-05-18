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Кино и сериалы

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Netflix создаст документальный фильм о смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта

Стриминговый сервис опубликовал трейлер картины Trainwreck: The Astroworld Tragedy. Лента расскажет о о трагедии на фестивале Astroworld в ноябре 2021 года.

В ней будут представлены интервью с выжившими и членами семей жертв, аудиозаписи звонков в службу спасения 911 и многое другое. Премьера назначена на 10 июня.

5 ноября 2021 года на открытии фестиваля Astroworld, организованного Скоттом, во время выступления рэпера началась давка. Когда музыкант появился на сцене, к ней устремилась толпа людей. В результате возникла паника, люди падали и теряли сознание. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли, несколько десятков были госпитализированы.

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