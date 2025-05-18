Netflix создаст документальный фильм о смертельной давке на концерте Трэвиса Скотта

В ней будут представлены интервью с выжившими и членами семей жертв, аудиозаписи звонков в службу спасения 911 и многое другое. Премьера назначена на 10 июня.

5 ноября 2021 года на открытии фестиваля Astroworld, организованного Скоттом, во время выступления рэпера началась давка. Когда музыкант появился на сцене, к ней устремилась толпа людей. В результате возникла паника, люди падали и теряли сознание. Восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних, погибли, несколько десятков были госпитализированы.

«Minecraft в кино», сиквел «Бати» с Цыгановым и новый сезон «Любви. Смерти. Роботов»: в нашем материале рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.