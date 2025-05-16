«Minecraft в кино», сиквел «Бати» с Цыгановым и новый сезон «Любви. Смерти. Роботов»: что смотреть дома на этой неделе

А также — молодежная комедия студии A24 «Гиперкомпенсация» в лучших традициях жанра, «Чужие деньги» со звездой «Триггера» Максимом Матвеевым и скандинавский тру-крайм «Секреты, которые мы храним» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Minecraft в кино» / A Minecraft Movie (12+)
Пока главный хит года для поколения зумеров, альфа и прочих младших школьников — комик Джек Блэк («Школа рока») в роли офисного работника по имени Стив попадает в реальность видеоигры, где помимо строительства самых невероятных объектов из пиксельных блоков необходимо сражаться с боевыми свиньями (тоже пиксельными). Звучит невероятно глупо, но выглядит весело: особенно на фоне присутствия в кадре Джейсона Момоа («Аквамен») и Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»).
Режиссером выступил комедиограф Джаред Хесс, снявший культового «Наполеона Динамита».
С 13 мая, Apple TV+
Сериал «Дастер» / Duster, премьера (18+)
Новый сериал шоураннера «Остаться в живых» Джей Джей Абрамса — с момента его последнего крупного проекта прошло больше пяти лет. По сюжету агент ФБР (Рэйчел Хилсон ) вместе с водителем крупной банды (Джош Холлоуэй из все того же Lost) в начале 1970-х пытаются справиться с бурно развивающейся преступной группировкой.
Также в касте — Камилла Гуати («Новичок»), Дэн Трэйси («Миссис Америка») и Дэвид Каллауэй («Компромат»).
С 15 мая, Max
Сериал «Любовь. Смерть. Роботы» / Love, Death & Robots, 4 сезон (18+)
Очередной сборник анимационных новелл с причудливыми фантастическими сюжетами — например, в этот раз зрителя ждут истории о коте и роботе, желающих поработить человечество, гладиаторских боях динозавров в космосе и даже мини-концерт Red Hot Chili Peppers, сделанный в стиле театра марионеток. Проект по-прежнему курирует Дэвид Финчер: к слову, концертный эпизод он снял лично.
С 15 мая, Netflix
Фильм «Батя 2: Дед» (12+)
Продолжение успешной комедии, которую масштабировали до истории нескольких поколений. Сын героев первого фильма Макса (Стас Старовойтов) и Иры (Надежда Михалкова) сбегает из дома — а пока идут поиски, папа мальчика вспоминает, как в девяностые отец (Владимир Вдовиченков) отправлял его на лето к деду-фронтовику (Евгений Цыганов с повязкой на глазу в молодости и в мощном пластическом гриме в старости).
Режиссером сиквела выступил Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»).
C 16 мая, Start, Wink, «Иви», Okko
Сериал «Киллербот»/ Murderbot, премьера (18+)
Сай-фай в исполнении создателей «Американского пирога» Криса и Пола Вайц об андроиде-охраннике (Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»), получившем свободу воли, а также кризис самоопределения и любовь к телесериалам в придачу.
В основе — бестселлер Марты Уэллс «Дневники киллербота». Также в проекте участвуют Давид Дастмалчян («Оппенгеймер»), Сабрина У («Умираю, как хочу секса») и Нома Думезвени («Мальчик, который обуздал ветер»).
С 16 мая, Apple TV+
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Секреты, которые мы храним» / Reservatet, премьера (18+)
Датский тру-крайм режиссера Пера Флю (сериал «Правительство») — в Копенгагене бесследно пропадает филиппинка-домработница. Вместе с детективом (Сара Фанта Траоре, «Последний клиент») к расследованию подключаются хозяйка дома, где она трудилась (Эксель Бусано), и ее соседка (Мария Бах Хансен). По классике скелетов в шкафу в декорациях тихого богатого пригорода оказывается гораздо больше, чем можно было предположить.
С 15 мая, Netflix
Сериал «Ставка» / Bet, премьера (18+)
Экранизация популярной манги о таинственной академии, где с помощью азартных игр можно либо заработать себе мощный социальный капитал, либо оказаться на самом дне. Адаптацией занимались сценаристы «Континуума» и «Академии "Амбрелла"» Саймон Бэрри и Джефф Кинг.
В касте — Мику Мартино («Кейт»), Анвен О'Дрисколл («Американские боги») и Авива Монгилло («Та еще парочка»).
C 15 мая, Netflix
Сериал «Чужие деньги», премьера (18+)
Криминальная драма о двойниках по сценарию Сергея и Дмитрия Минаевых. Обнальщик Алексей Воронов (Максим Матвеев, «Триггер») подается в бега. Чтобы сбить преследователей с толку, он находит в провинции «дропа» — похожего на него аутсайдера, которого можно посадить на свое место. Однако настоящий Воронов погибает, а дублера спасает охрана — теперь тот вынужден выдавать себя за другого человека.
В касте фильма Игоря Твердохлебова («Библиотекарь») — Стася Милославская, Гоша Куценко и Филипп Янковский.
С 15 мая, «Иви», Start
Сериал «Гиперкомпенсация» / Overcompensating, премьера (18+)
Молодежная комедия студии A24 о двух первокурсниках и их новой жизни в студенческом кампусе: один — уверенный спортсмен, другой — погруженный в себя меланхолик.
Главные роли сыграли Бенито Скиннер («Умерь свой энтузиазм») и Адам ДиМарко («Сверхъестественное»). Кроме них в касте — звезда «Твин Пикса» Кайл Маклоклен, Конни Бриттон («Белый лотос») и поп-певица Charli XCX. Шоураннером выступил Дэниэл Грэй Лонгино («Кто есть Америка?»).
С 15 мая, Prime Video
Фильм «Белоснежка» / Snow White (6+)
Переосмысление классической сказки в исполнении режиссера «500 дней лета» Марка Уэбба и студии Disney, приведшее к грандиозному скандалу по всем фронтам. С образа Белоснежки в исполнении актрисы латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер («Золотой глобус» в ремейке «Вестсайдской истории») вектор обсуждения фильма мгновенно переместился на политику Дональда Трампа, радикальные высказывания «правых» активистов, арабо-израильский конфликт (из-за позиции актрисы Галь Гадот) и дискриминацию людей с дварфизмом — давно детское кино не вызывало подобной общественной дискуссии.
С 13 мая, Apple TV, Prime
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