«Minecraft в кино», сиквел «Бати» с Цыгановым и новый сезон «Любви. Смерти. Роботов»: что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Дастер» / Duster, премьера (18+)

Новый сериал шоураннера «Остаться в живых» Джей Джей Абрамса — с момента его последнего крупного проекта прошло больше пяти лет. По сюжету агент ФБР (Рэйчел Хилсон ) вместе с водителем крупной банды (Джош Холлоуэй из все того же Lost) в начале 1970-х пытаются справиться с бурно развивающейся преступной группировкой.

Также в касте — Камилла Гуати («Новичок»), Дэн Трэйси («Миссис Америка») и Дэвид Каллауэй («Компромат»).

С 15 мая, Max