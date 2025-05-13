Том Харди в «Опустошении», сиквел «Охоты на воров», «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом и еще 7 новых боевиков, которые вы могли пропустить (и зря!)

Фильм «Клинер» / Cleaner (16+)

Крепкий старорежимный боевик с Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы») и Клайвом Оуэном («Месье Спейд») — мойщица окон оказывается в захваченном радикальными экоактивистами небоскребе, которые никак не могли учесть, что девушка — бывший спецназовец.

Режиссер «Казино Рояль» и «Зеленого Фонаря» Мартин Кэмпбелл ни в чем себе не отказывает и с удовольствием снимает экшен-кино — просто потому, что умеет.

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