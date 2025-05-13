Том Харди в «Опустошении», сиквел «Охоты на воров», «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом и еще 7 новых боевиков, которые вы могли пропустить (и зря!)

А также — Николас Кейдж в «Серфере», «Киллер в отставке» с Кристофом Вальцем, «Рейс навылет» и возвращение Кэмерон Диас в «Снова в деле». Рассказываем об отличных недавних экшенах, которые можно посмотреть на стримингах и в кинотеатрах.
Фильм «Клинер» / Cleaner (16+)
Крепкий старорежимный боевик с Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы») и Клайвом Оуэном («Месье Спейд») — мойщица окон оказывается в захваченном радикальными экоактивистами небоскребе, которые никак не могли учесть, что девушка — бывший спецназовец.
Режиссер «Казино Рояль» и «Зеленого Фонаря» Мартин Кэмпбелл ни в чем себе не отказывает и с удовольствием снимает экшен-кино — просто потому, что умеет.
Вышел на Okko
Фильм «Охота на воров 2: Пантера» / Den of Thieves 2: Pantera (16+)
Сиквел успешного боевика с Джерардом Батлером («Законопослушный гражданин», «Кориолан») — на этот раз суровый коп Большой Ник в его исполнении оказывается по другую сторону закона. Действие перемещается в Европу: главный герой планирует похитить из хранилища алмазы на 50 миллионов долларов.
Режиссер и сценарист остался прежним — Кристиан Гьюдгэст спустя семь лет вернулся к любимой истории.
Вышел на «Кинопоиск», Okko
Фильм «Аларум» / Alarum (18+)
Классический голливудский экшен со Скоттом Иствудом («Одинокий волк»), Уиллой Фицджералд («Джек Ричер») и вечным героем боевиков Сильвестром Сталлоне. Парочка бывших агентов ЦРУ наслаждается отпуском на островах — но даже там они совершенно случайно становятся обладателями флешки с суперсекретной информацией. Лучшие мировые спецслужбы, само собой, тут же выходят на их след.
Режиссером выступил Майкл Полиш (автор «Смерти в прерии» и «Американской предательницы»).
Вышел на «Иви», Okko
Фильм «Мастер» / A Working Man (18+)
Джейсон Стэйтем снова берется за старое: боевик Дэвида Эйра продолжает линию их предыдущего совместного фильма «Пчеловод» — немногословный мужчина безобидной профессии не стесняется использовать навыки из прошлой жизни на появившихся на горизонте злодеях. В данном случае Стэйтем работает на стройке, но когда дочь его шефа похищают работорговцы, быстро становится понятно — бывшему спецназовцу гораздо интереснее стрелять и драться, чем заливать фундамент.
В классическом попкорновом развлечении (по сценарию Сильвестра Сталлоне!) также снялись Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Майкл Пенья («Ярость») и Эммет Джей Скэнлэн («Острые козырьки»).
С 27 мая, «Кинопоиск»
Фильм «Опустошение» / Havoc (18+)
Свирепый боевик с Томом Харди в роли детектива, оказавшегося в самом центре криминальной воронки в худших (но для зрителя — лучших) традициях жанра.
Режиссер знает свое дело: Гарет Эванс снял экшн-дилогию «Рейд». Также в касте — Форест Уитакер («Последний король Шотландии») и Тимоти Олифант («Мандалорец»).
Вышел на Netflix
Фильм «Киллер в отставке» / Old Guy (18+)
Комедийный боевик режиссера «Воздушной тюрьмы» Саймона Уэста с усатым Кристофом Вальцем («Бесславные ублюдки») в роли постаревшего наемного убийцы, у которого внезапно появляются ученик (Купер Хоффман из «Лакричной пиццы», сын Филипа Сеймура Хоффмана) и проблемы с конкурентами, желающими избавиться от них обоих.
Из других звезд каста — Люси Лью («Убить Билла»).
Вышел на «Кинопоиск», Okko
Фильм «Рейс навылет» / Fight or Flight (18+)
Комедийный боевик с Джошем Хартнеттом («Перл-Харбор», «Гнев человеческий»). Он играет бывшего спецагента, получившего предложение вернуться к работе, а именно: найти на борту самолета в Сан-Франциско киберпреступника по прозвищу Призрак. Проблема в том, что клиента планирует убить чуть ли не половина лайнера.
В фильме Джеймса Мэдигэна (сериал «Беглецы») также сыграли Кэти Сакхофф («Мандалорец»), Юлиан Костов («Белый лотос») и Марко Сарор («Джон Уик 4»).
Вышел на Apple TV
Фильм «Снова в деле» / Back in Action (18+)
Бойкий комедийный боевик про парочку агентов ЦРУ на пенсии. Их спокойная жизнь с воспитанием детей заканчивается, когда об их интересном прошлом узнают очередные очень опасные злодеи — ничего не поделаешь, приходится действовать, как в старые добрые времена.
В «Снова в деле» на экран вернулась Кэмерон Диас, не снимавшаяся 11 лет, а ее партнером стал Джейми Фокс. В касте также другие голливудские звезды — Эндрю Скотт, Гленн Клоуз и Кайл Чендлер. За режиссуру отвечает Сет Гордон, известный по «Спасателям Малибу» и «Поймай толстуху, если сможешь».
Вышел на Netflix
Фильм «Новокаин» / Novocaine (18+)
В абсурдистском экшене Джек Куэйд («Пацаны») предстает в роли обычного банковского работника Нейтана со специфической особенностью — он совершенно не чувствует боли. Когда его возлюбленную Шерри (Эмбер Мидфандер, «Легион») похищают грабители, клерк отправляется ее вызволять, превращаясь в настоящую машину для убийства. Режиссерами выступили Дэн Берк и Роберт Олсен («Вторая половинка», «Злодеи»).
Вышел на Apple TV, Paramount+
Фильм «Серфер» / The Surfer (18+)
Диковатый экшен с Николасом Кейджем в лучших традициях эксплуатационного кино, премьера которого состоялась состоялась на прошлогоднем Каннском фестивале. Главный герой возвращается из Штатов в родную Австралию и сталкивается с бандой серферов — в ответ на насмешки он обрушивает на обидчиков свое фирменное безумие.
Режиссером выступил Лоркан Финнеган, автор фантастического триллера «Вивариум».
Идет в кинотеатрах России
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