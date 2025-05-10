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Warner Bros. выпустила тизер сиквела «Годзиллы и Конга»

Киностудия объявила о начале работы над новым фильмом. Блокбастер получил подзаголовок «Супернова» и официальную дату премьеры ― 26 марта 2027 года.

Новая часть станет уже шестой во всей франшизе. Фильм будет прямым продолжением «Новой Империи», вышедшей в 2024 году. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно лишь, что в фильме появится множество новых персонажей-людей. «Годзилла и Конг сразятся с силой, угрожающей уничтожить мир», — говорится в синопсисе.

Режиссером выступит Грант Спьютор , сценарий написали Дэвид Каллахэм и Майкл Ллойд Грин. В фильме сыграют Кейтлин Девер, Дэн Стивенс, Джек О’Коннелл, Мэттью Модайн, Делрой Линдо, Алисия Дебнем-Кэри и Сэм Нилл.

Вчера стало известно о дате выхода новой части «Властелина колец». Еще один фильм франшизы с подзаголовком «Охота на Голлума» появится в прокате 17 декабря 2027 года.

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