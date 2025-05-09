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Стало известно, когда выйдет новая часть «Властелина колец»

Новый фильм франшизы с подзаголовком «Охота на Голлума» появится в прокате 17 декабря 2027 года. Сценарий напишут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, соавторы оригинальной трилогии.

Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com

Продюсированием двух новых фильмов по произведениям Джона Толкина будет заниматься команда, стоящая за трилогиями «Властелин колец» и «Хоббит»: Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс. Продюсером также выступит Зейн Вайнер.

Ранее выход фильма планировался на 2026 год. В феврале 2025-го режиссер Энди Серкис отмечал, что фильм находится «в самом начале процесса написания» и его производство планируется начать «в следующем году».

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