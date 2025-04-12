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«Оскар» начнут вручать каскадерам

Кинопремию в номинации за «лучший трюковой дизайн» будут присуждать с 2028 года. Новую категорию введут к 100-летию «Оскара» в знак признания вклада каскадеров в индустрию.

Yta23 / Shutterstock.com

«С первых дней существования кино постановка трюков была неотъемлемой частью кинопроизводства. Мы гордимся тем, что можем воздать должное новаторской работе этих технических и креативных художников», — сказали в совместном заявлении гендиректор Американской киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг. Первые статуэтки получат работы, вышедшие в 2027 году.

Представители киноакадемии также отметили, что каскадеры и координаторы трюков Дэвид Лейтч и Крис О’Хара внесли свой вклад в расширение числа номинаций. Они выступили перед членами «Оскара», призывая включить трюковое искусство в перечень наградных категорий.

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