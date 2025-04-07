Победитель «Оскара» «Поток», «Самый ценный груз» и «Мемуары улитки»: лучшие недавние мультфильмы, которые вы могли пропустить (и зря!)

Фильм «Моана 2» / Moana 2 (18+)

Продолжение популярного мультфильма 2016 года о дочке полинезийского вождя Моане, у которой особые отношения с водной стихией. После событий первой части девочка исследует острова рядом со своим в надежде найти другие мистически связанные с океаном народы. Древнее пророчество гласит, что ей вместе с командой друзей нужно поднять из-под воды затонувший архипелаг и победить злую богиню Матанги — иначе ее народ погибнет.

В касте удалось сохранить основных звезд: Аулии Кравальо и Дуэйна Джонсона, а вот режиссеры сменились — сиквел сняли Дэвид Деррик-мл., Джейсон Хэнд и Дэна Леду Миллер.

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