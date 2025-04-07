Победитель «Оскара» «Поток», «Самый ценный груз» и «Мемуары улитки»: лучшие недавние мультфильмы, которые вы могли пропустить (и зря!)

А также аниме «Твой цвет» и «Стеклодув», сериал Pixar «Победа или поражение», новый «Человек-паук» и сиквел «Моаны» — рассказываем о самых интересных анимационных проектах 2025 года для детей и взрослых, которые уже можно посмотреть в онлайне.
Фильм «Поток» / Straume (18+)
Один из лучших мультфильмов минувшего года, обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса».
Молодой латвийский аниматор Гинтс Зильбалодис (несколько лет назад он заявил о себе картиной «Таинственный остров», которую сделал — буквально! — в одиночку) рассказывает медитативную постапокалиптическую сказку. В мире давно не осталось людей, обаятельные животные хозяйничают в свое удовольствие, но планета неуклонно погружается под воду. Из-за этого главному герою — черному котику — в компании капибары, лемура, пса-лабрадора и птицы-секретаря приходится отправиться в увлекательное путешествие.
Вышел на Apple TV+, Prime Video
Фильм «Мемуары улитки» / Memoir of a Snail (18+)
Австралийский мультфильм о дружбе одинокой коллекционерки улиток Грейс, страдающей после смерти родителей, и странноватой пожилой дамы Пинки.
Новая работа режиссера Адама Эллиота, автора получившей «Оскар» короткометражки «Харви Крампет» и хита «Мэри и Макс». Героев озвучили Сара Снук («Наследники»), Джеки Уивер («Мой парень — псих»), а также Эрик Бана («Мюнхен») и музыкант Ник Кейв.
Вышел на «Кинопоиск»
Фильм «Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises (16+)
Оскаровский лауреат Мишель Хазанавичус («Артист») снял мультипликационный фильм о выброшенной из идущего в Освенцим поезда девочке. Грудного младенца приютила живущая в лесу семья, что не слишком обрадовало их соседей. Более чем прозрачное послание о сострадании и умении оставаться человеком — фильм участвовал в Каннском кинофестивале в прошлом году.
Выше на «Кинопоиск», «Иви», Okko
Сериал «Победа или поражение» / Win or Lose (12+)
Проект, который должен был стать первым мультсериалом в истории Pixar, однако его выход перенесли с конца прошлого года, заменив на «Студию сновидений». Это история школьной футбольной команды, которая готовится к важным соревнованиям — причем каждый эпизод показан глазами одного из участников.
Вышел полностью на Disney+
Фильм «Твой цвет» / Kimi no iro (12+)
Воздушное аниме Наоко Ямады (снявшей хитовую «Форму голоса») о девочке-подростке Тоцуко, обладающей редкой особенностью: она может видеть цвета эмоций окружающих людей. Вместе с друзьями она проходит путь понимания себя и других — не только с помощью визуального дара, но и через музыку, которую героиня начинает играть в собственной группе.
Вышел на Кинопоиск», Okko
Фильм «Моана 2» / Moana 2 (18+)
Продолжение популярного мультфильма 2016 года о дочке полинезийского вождя Моане, у которой особые отношения с водной стихией. После событий первой части девочка исследует острова рядом со своим в надежде найти другие мистически связанные с океаном народы. Древнее пророчество гласит, что ей вместе с командой друзей нужно поднять из-под воды затонувший архипелаг и победить злую богиню Матанги — иначе ее народ погибнет.
В касте удалось сохранить основных звезд: Аулии Кравальо и Дуэйна Джонсона, а вот режиссеры сменились — сиквел сняли Дэвид Деррик-мл., Джейсон Хэнд и Дэна Леду Миллер.
Вышел на Apple TV
Сериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» / Your Friendly Neighborhood Spider-Man (18+)
Очередная анимационная версия приключений школьника-супергероя Питера Паркера, довольно сильно отходящая от канона: в новом мультсериале его наставником становится не Тони Старк, а Норман Озборн.
Продюсер — бессменный для Marvel Кевин Файги, а персонажей озвучили голливудские звезды: Колман Доминго («Синг-синг»), Хадсон Темз («Призраки») и Кари Уолгрен («Люди Икс ’97»).
Вышел полностью на Disney+
Сериал «Частые побочные явления» / Common Side Effects (18+)
Мультипликационный триллер о парочке друзей, которые обнаружили лекарство от всех возможных болезней (далеко не последнюю роль в этом сыграли грибы). Фармацевтические корпорации и правительство в ярости — теперь на них начинается настоящая охота.
Режиссерами проекта выступили Шон Бакелью и Джо Бенетт, уже работавшие вместе над шоу «Царство падальщиков».
Вышел полностью на Adult Swim
Фильм «Королевские приключения» / Pysná princezna (6+)
Чешский сказочный мультфильм о капризной принцессе Красомиле и садовнике Мирославе, который решил помочь ей сбежать из золотой клетки навстречу увлекательным приключениям (и рассказать одну тайну).
Экранизация одного из самых популярных локальных сюжетов для самых маленьких, а также ремейк не менее успешного фильма 1952 года.
Вышел на Wink, Start
Фильм «Стеклодув» / The Glassworker (12+)
Пакистанское аниме (причем первый в истории страны полный метр в таком стиле), визуально сделанное под очень большим влиянием Хаяо Миядзаки — чего режиссер Усман Риаз не скрывает.
Действие происходит в вымышленном городке Уотерфронте: стеклодув Томас в одиночку воспитывает сына Винсента в пацифистских традициях — однако в сознании юноши многое меняется, когда он влюбляется в дочь полковника Эллиз. Мультфильм участвовал в конкурсах фестивалей в Анси и Ситжесе.
Вышел на «Кинопоиск», Okko
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