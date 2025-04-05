В Петербурге пройдет ретроспектива кино, посвященная советским артистам и режиссерам-фронтовикам

Далее будет показана «Судьба человека» Сергея Бондарчука. В программу вошли также «Проверка на дорогах», «Солдаты», «Двадцать дней без войны» и «Белорусский вокзал».

«Эти ленты смотрели наши родители, бабушки и дедушки. Перед нами - живая история, рассказанная без прикрас теми, кто сражался за свободу, за будущее нашей страны. Сегодня зрители могут посмотреть эти шедевры на все времена бесплатно на большом экране, познакомиться с уникальными биографиями их создателей и сыгравших в них актеров, таких как Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Анатолий Папанов и многих других. Они не просто любимые артисты, а участники кровопролитных сражений. Люди, которые освободили мир от фашизма», — привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Более 1000 предметов быта, документов и аудиозаписей 1941-1945-х выставили в «Манеже» — на масштабной мемориальной экспозиции, посвященной подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны. Выставка, которая открылась 21 марта, проследит основные этапы мобилизации страны: расскажет о транспортной системе, промышленности, экономике и ресурсах, сельском хозяйстве, медицине и пропаганде.