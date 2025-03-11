Мемориальный проект посвятили подвигу тыла.
Масштабная выставка-исследование «Великая страна — великая победа. 1941-1945» в Центральном выставочном зале «Манеж» проследит основные этапы военной мобилизации страны — от экстренной эвакуации и добычи месторождений, «войны моторов» до открытий советских врачей.
Так, выставка развернется на семь тематических разделов: «Транспортная система», «Промышленность и «Наука», «Экономика и ресурсы», «Сельское хозяйство», «Медицина» и «Коммуникация. Пропаганда». Предварять каждый из них будет специальная мультимедиа-инфографика — «ключ» к пониманию основных вызовов и задач, перед которыми столкнулись труженики тыла. В рамках архитектурного решения это будет представлено буквально — фланируя по лабиринтам экспозиции зритель столкнется со «стеной с проблемами».
Директор ЦВЗ «Манеж»:
Подвиг тыла в годы Великой Отечественной войны имеет колоссальное значение. Мы поставили цель - рассказать об этом так, чтобы каждый зритель смог понять масштаб вызовов, которые стояли перед Советским Союзом, оценить усилия и достижения людей, работавших в тылу, и узнать что-то новое. Проект станет значимым событием, посвященным 80-летию Победы, и внесет существенный вклад в сохранение исторической памяти.
Сталевар Звездин с товарищем работают у печи в цехе Люблинского литейно-механического завода. Люблино, 1943 год, Музей Победы
Выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализована ЦВЗ «Манеж» при поддержке Комитета по культуре Петербурга. В экспозиции собраны предметы более 50 партнеров — музеев, архивов, предприятий, научно-исследовательских институтов и университетов.
Параллельно будет представлена просветительская публичная программа: лекции историков, показы документальных фильмов, программы для школьников, инклюзивные мероприятия и многое другое.
Выставка «Великая страна – великая победа. 1941-1945» открыта с 21 марта по 25 мая 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.
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