Выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, реализована ЦВЗ «Манеж» при поддержке Комитета по культуре Петербурга. В экспозиции собраны предметы более 50 партнеров — музеев, архивов, предприятий, научно-исследовательских институтов и университетов.

Параллельно будет представлена просветительская публичная программа: лекции историков, показы документальных фильмов, программы для школьников, инклюзивные мероприятия и многое другое.

Выставка «Великая страна – великая победа. 1941-1945» открыта с 21 марта по 25 мая 2025 года в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади, 1.

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