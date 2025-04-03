Иди и смотри: что не так с рекомендованным списком фильмов для школьников от Минпросвещения? И какое кино стоит показывать детям?

Минпросвещения России опубликовало список фильмов, рекомендованных школьникам для просмотра после уроков: в нем есть мультипликация, игровое и документальное кино — всего более 400 пунктов. Советы вызвали смешанную реакцию: кого-то смутило засилье советских картин (иногда практически забытых), других озадачило наличие работ с маркировкой «18+», третьи усомнились в целесообразности навязывания чего-либо в принципе. Собака.ru узнала, что все же стоит показывать детям у педагогов из разных поколений — главного культуртрегера Петербурга и основателя 610-й гимназии Льва Лурье и молодого преподавателя Евгения Трифонова.
Кадр из фильма «Чебурашка»
Что за список фильмов выпустило Минпросвещения?
20 марта 2025 года Министерство просвещения России анонсировало перечень рекомендованных фильмов для школьников. По замыслу авторов они помогут «становлению развитой, патриотичной и социально ответственной личности». Долго ждать его не пришлось — уже 26 марта список опубликовали. Получился он внушительным: чуть более 400 мультфильмов, игровых и документальных картин, все — исключительно отечественного производства.
Составлялся он около полугода, и по словам авторов будет пополняться: работать над ним начали осенью 2024-го, за содержание отвечал центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете — кино отбирали более 55 экспертов.
Какие картины вошли в перечень?
Разбивали список по нескольким направлениям. В самом начале идет мультипликация: вполне стандартный набор из «Винни Пуха», «Чебурашки и Крокодила Гены», «Ну, погоди!», «Троих из Простоквашино», «Бременских музыкантов» и других соседствует с менее известными советскими (вроде «Встречайте бабушку» или «И мама меня простит») и современными проектами — несколько фильмов из «богатырского цикла» студии «Мельница», а также «Смешарики» и «Супергерои.ру». В конце оказалось документальное кино (с историко-патриотическим уклоном), остальное разбили по возрастным категориям.
Для 1-4 классов в основном рекомендуют сказки («Морозко», «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и так далее). Плюс школьные истории — «Ералаш», «Приключения Петрова и Васечкина» и другие менее очевидные варианты.
К 5-7 классам контент логично усложняется. Экранизации классики — от «Ревизора» и «Маленьких трагедий» до «Республики ШКИД» и «Уроков французского». Много биографического кино — в частности, трилогия о Горьком, снятая в конце 1930-х, «Петр Первый» (1938), «Лермонтов» (1943), «Мичурин» (1948) и другие фильмы примерно того же периода. Впрочем, в рекомендациях появляется Андрей Тарковский («Андрей Рублев» и «Иваново детство»), Динара Асанова («Не болит голова у дятла») и Сергей Соловьев («Сто дней после детства»). Из современного — «Время первых» 2017 года.
Кадр из фильма «Сто дней после детства»
В 8 и 9 классах, помимо прочего, акцент смещается на военные картины: классика вроде в «Бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие» находятся рядом с «28 панфиловцев» и сериалом «Ленинград». Становится все больше и недавно вышедшего кино: «Движение вверх», «Матч», «Салют-7, трилогия «Последний богатырь», «Чебурашка», «Майор Гром» и «Онегин» Сарика Андреасяна.
Отдельные споры в сети вызвало появление в списке дилогии «Холоп»: это не единственный фильм в перечне, имеющий маркировку 18+, но его появление в разделе для восьмиклассников особенно срезонировало с интернет-аудиторией.
Наконец, категория «10-11 класс» концептуально мало чем отличается от предыдущей — многое в списке подстраивается под школьную программу по литературе. Также появляются картины, предполагающее более взрослое восприятие вроде «Пяти вечеров» Никиты Михалкова. Здесь тоже не обошлось без скандала — многих озадачило наличие в перечне фильма «Иди и смотри» Элема Климова. Даже в зрелом возрасте из-за шокирующей реалистичности эта картина — непростой зрительский опыт.
Кадр из фильма «Иди и смотри»
Что об этом думают учителя?
В целом мнения в инфополе разделились: одни считают инициативу важной и необходимой, другие — лишней и даже вредной для школьников и учителей. Так нужны ли подобные списки подрастающему поколению?
Лев Лурье
историк и краевед, основатель гимназии №610 в Петербурге
«Никакой новации в этом списке нет, лично я не помню такого времени, когда министерства образования или просвещения не распространяли бы подобные перечни. Разве что обычно речь в них идет о книгах, но в данном случае это не принципиально.
В целом, это очередная попытка людей с определенными идеологическими установками продемонстрировать, какими бы они хотели видеть вкусы детей. В конце концов вся система образования построена на том, что взрослые что-то хотят от детей. Правда, мы прекрасно знаем: это никогда не работает. Во всяком случае так, как задумывалось старшими.
Мне кажется, от этого списка будет вреда равно как и пользы столько же, сколько от всех прочих. То есть почти никакого. Взрослые отчитаются перед другими взрослыми, что они лояльны. Дети же продолжат смотреть, что считают интересным, ведь смотрят они фильмы не в школе, а дома или в гостях. И на их вкусы влияют родители, старшие друзья и ровесники.
Если дома у ребенка смотрят фильм Федерико Феллини «Рим», то и он с высокой долей вероятности посмотрит его. Если же родители предпочитают киноэпопею «Освобождение», то и школьник, скорее всего, ее увидит. Влияние школы тут, повторюсь, минимально. Все это мы проходили с литературой — школа хочет, чтобы дети читали «Мертвые души» Гоголя и «Молодую Гвардию» Фадеева, а те, в свою очередь предпочитают «Трех мушкетеров».
При этом наличие продуманной школьной программы по истории кино было бы вещью чрезвычайно положительной, ведь, кажется, видео давно играет большую роль в жизни школьников, нежели чтение. Разумеется, это было бы актуально при условии, что у нас будет несколько разных учебников, как это было в 1990-е, а не единый утвержденный для всех. А еще — если бы эти учебники учитывали методологию, как приучать любить кино. Чтобы их писали люди, которые знают, что не стоит начинать с шедевров: ребенок должен сначала привыкнуть к занимательности фильмов, увлечься каким-то жанром, понять, за что именно люди любят кино, а потом уже переходить к чему-то более разумному. Повторюсь, такая программа была бы нам очень нужна.
При этом мы понимаем, что такая программа (вернее программы), были бы совершенно иными, нежели список Минпросвета. Они не были бы некоей усредненной «правильной» картиной, нарисованной в соответствии с, как раньше говорили, политикой партии и правительства. Ну и, конечно, они бы не ограничивалась только отечественными фильмами».
Евгений Трифонов
учитель истории и обществознания в петербурсгкой школе №4 имени Жака-Ива Кусто
«Начнем с того, зачем этот список безусловно нужен. В наше время повсеместного распространения прав человека и гиперопеки над детьми (постиндустриальное общество, плохая демография, дети на вес золота, ошибки в воспитании критичны) школу и учителей постоянно обвиняют в неправильной работе. Да и в целом все, что связано с государством, принято ругать, а не хвалить.
Любые художественные и документальные фильмы не включены в образовательную и воспитательную школьную программу. И учитель, показывая кино или фрагмент из него, очень сильно рискует получить жалобу, если ребенок после просмотра придет домой, расскажет, что показывали фильм про хорошего Петра Первого, а у него родители старообрядцы, и это их оскорбляет.
Ну или в фильме «Иди и смотри» есть сцены ультранасилия, даже родители 11-классников могут быть возмущены. Естественно после этого они могли подать иск на школу. Так как теперь этот список рекомендован Минпросвещения, юридическая ответственность лежит не только на учителе — и это хорошо, он будет защищен. И чем шире список будет, тем лучше: вариативность наглядных материалов повышается.
Нужно ли такие фильмы показывать? Это вопрос философский. Вопрос в том, какой должна быть наша школа? Стерильным save space в стиле европейской современной педагогической жизни? Или все же мы можем говорить о таких страшных вещах, как смерть, война, геноцид? Что люди бывают жестоки? Что мир опасен? Далеко не каждый родитель считает, что это допустимо.
Насчет того, что школьники многое не поймут: возьмем фильм «Вам и не снилось...». Подростки там танцуют под очень странный немодный саундтрек, дети будут ловить кринж. Может быть, полезно погружать их в социальные нормы другого времени? Чтобы показать — то, что они считают нормой сейчас, не вечно и не бесконечно. Они живут в настоящем, а иногда нужно погрузить их в прошлое.
Поколение альфа использует интернет с детства. Из-за этого нивелируется разница в культуре поколений: аудитории и вкусы фрагментируются. Сейчас у детей нет мейнстрима — они очень разные. Есть ребята, которые по хардкору слушают Led Zeppelin и Pink Floyd. Есть те, кто — неиронично — «Руки вверх!». Эти дети тоже отстали от времени? Не думаю. Просто индустриальное общество мертво, и его единство — в школьной программе, которая у всех одна.
Так что нет ничего страшного в ретроградности списка. Возмущает только отсутствие фильмов Марка Захарова. Считаю, что «Тот самый Мюнхгаузен» и «Убить дракона» очень полезны для выживания в городских джунглях современности».
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