Иди и смотри: что не так с рекомендованным списком фильмов для школьников от Минпросвещения? И какое кино стоит показывать детям?

историк и краевед, основатель гимназии №610 в Петербурге

«Никакой новации в этом списке нет, лично я не помню такого времени, когда министерства образования или просвещения не распространяли бы подобные перечни. Разве что обычно речь в них идет о книгах, но в данном случае это не принципиально.

В целом, это очередная попытка людей с определенными идеологическими установками продемонстрировать, какими бы они хотели видеть вкусы детей. В конце концов вся система образования построена на том, что взрослые что-то хотят от детей. Правда, мы прекрасно знаем: это никогда не работает. Во всяком случае так, как задумывалось старшими.

Мне кажется, от этого списка будет вреда равно как и пользы столько же, сколько от всех прочих. То есть почти никакого. Взрослые отчитаются перед другими взрослыми, что они лояльны. Дети же продолжат смотреть, что считают интересным, ведь смотрят они фильмы не в школе, а дома или в гостях. И на их вкусы влияют родители, старшие друзья и ровесники.

Если дома у ребенка смотрят фильм Федерико Феллини «Рим», то и он с высокой долей вероятности посмотрит его. Если же родители предпочитают киноэпопею «Освобождение», то и школьник, скорее всего, ее увидит. Влияние школы тут, повторюсь, минимально. Все это мы проходили с литературой — школа хочет, чтобы дети читали «Мертвые души» Гоголя и «Молодую Гвардию» Фадеева, а те, в свою очередь предпочитают «Трех мушкетеров».

При этом наличие продуманной школьной программы по истории кино было бы вещью чрезвычайно положительной, ведь, кажется, видео давно играет большую роль в жизни школьников, нежели чтение. Разумеется, это было бы актуально при условии, что у нас будет несколько разных учебников, как это было в 1990-е, а не единый утвержденный для всех. А еще — если бы эти учебники учитывали методологию, как приучать любить кино. Чтобы их писали люди, которые знают, что не стоит начинать с шедевров: ребенок должен сначала привыкнуть к занимательности фильмов, увлечься каким-то жанром, понять, за что именно люди любят кино, а потом уже переходить к чему-то более разумному. Повторюсь, такая программа была бы нам очень нужна.

При этом мы понимаем, что такая программа (вернее программы), были бы совершенно иными, нежели список Минпросвета. Они не были бы некоей усредненной «правильной» картиной, нарисованной в соответствии с, как раньше говорили, политикой партии и правительства. Ну и, конечно, они бы не ограничивалась только отечественными фильмами».