В «Авроре» покажут ретроспективу кино о моде

В афише представлены пять картин о знаковых кутюрье, повлиявших на историю моды последних десятилетий. Серия показов станет частью дополнительной программы. Все сеансы будут начинаться в 20:00

Вот полный список картин:

9 апреля – «Величайший кутюрье»,

11 апреля – «Вествуд: панк, икона, активист»,

12 апреля – «Дрис Ван Нотен»,

13 апреля – «Маржела: своими словами»,

14 апреля – «МакКуин».

Петербургская неделя моды пройдет с 10 по 13 апреля 2025 года на Новой сцене Александринского театра.

В декабре 1913-го года во дворе доходного дома книгоиздателя Глазунова открылся самый передовой синематограф в городе «Пикадилли». В 1930-м его переименовали в «Аврору» — кинотеатр стал одним из первых в СССР показывать звуковое и цветное кино. За 111 лет он пережил две революции, Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда и по сей день является важным местом для петербуржцев.

Задумывались ли вы, спеша на киносеанс, что за статуя украшает вход в «Аврору»? Об этом рассказывает киновед, кандидат искусствоведения Алексей Дунаевский в своей новой книге «Аврора: Легенды и были старого кинотеатра». Собака.ru публикует отрывок.

