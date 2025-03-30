18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

В «Авроре» покажут ретроспективу кино о моде

С 9 по 14 апреля в кинотеатре пройдет серия показов картин «Кино и мода: искусство быть легендой». Показ приурочен к St. Petersburg Fashion Week.

Lisa-Lisa / Shutterstock

В афише представлены пять картин о знаковых кутюрье, повлиявших на историю моды последних десятилетий. Серия показов станет частью дополнительной программы. Все сеансы будут начинаться в 20:00

Вот полный список картин:

  • 9 апреля – «Величайший кутюрье»,
  • 11 апреля – «Вествуд: панк, икона, активист»,
  • 12 апреля – «Дрис Ван Нотен»,
  • 13 апреля – «Маржела: своими словами»,
  • 14 апреля – «МакКуин».

Петербургская неделя моды пройдет с 10 по 13 апреля 2025 года на Новой сцене Александринского театра.

В декабре 1913-го года во дворе доходного дома книгоиздателя Глазунова открылся самый передовой синематограф в городе «Пикадилли». В 1930-м его переименовали в «Аврору» — кинотеатр стал одним из первых в СССР показывать звуковое и цветное кино. За 111 лет он пережил две революции, Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда и по сей день является важным местом для петербуржцев.

Задумывались ли вы, спеша на киносеанс, что за статуя украшает вход в «Аврору»? Об этом рассказывает киновед, кандидат искусствоведения Алексей Дунаевский в своей новой книге «Аврора: Легенды и были старого кинотеатра». Собака.ru публикует отрывок.
 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: