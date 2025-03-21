«Опасная близость» с Елизаветой Боярской, сразу два Александра Петрова и боевик «Клинер»: Что смотреть дома на этой неделе

А также: сериал о маньяке с Дэннисом Куэйдом «Убийца со счастливым лицом», комедийный детектив шоураннера «Бриджертонов» Шонды Раймс «Убийство в Белом доме» и проект «Хорошая американская семья» по мотивам безумной реальной истории — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Сериал «Опасная близость» (18+)
Мелодраматический триллер о мести с Елизаветой Боярской в главной роли. Она играет успешного пластического хирурга, которая узнает об измене мужа (Артур Бесчастный, «Мир! Дружба! Жвачка!»), когда тот попадает в аварию вместе с любовницей (дебютантка Евгения Леонова).
Режиссер — Иван Китаев (сериалы «Бывшие» и «Открытый брак»), также в проекте снялись Леонид Бичевин, Артем Быстров, Софья Лебедева и многие другие.
С 20 марта, Start
Фильм «Василий» (12+)
Комедия о близнецах Васе и Коле (обоих играет Александр Петров): один — простой сельский учитель ОБЖ, второй — авантюрист, обманувший серьезных мексиканских наркоторговцев. Их встреча в Латинской Америке ничем хорошим не заканчивается: гангстеры, знойные местные барышни и прочие колоритные персонажи устраивают братьям приключения, которых они явно не хотели.
В касте также Дмитрий Лысенков («Сталинград»), Ян Цапник («Последний министр»), Павел Ворожцов («Кухня») и другие, а сценарно-режиссерскую команду составили Дмитрий Литвиненко, Андрей Золотарев и Юлия Савенкова — вместе они работали над сериалом «Дайте шоу».
C 20 марта, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Клинер» / Cleaner (16+)
Крепкий старорежимный боевик с Дейзи Ридли («Звездные войны: Пробуждение силы») и Клайвом Оуэном («Месье Спейд») — мойщица окон оказывается в захваченном радикальными экоактивистами небоскребе, которые никак не могли учесть, что девушка — бывший спецназовец.
Режиссер «Казино Рояль» и «Зеленого Фонаря» Мартин Кэмпбелл ни в чем себе не отказывает и с удовольствием снимает экшен-кино — просто потому, что умеет.
С 21 марта, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Хорошая американская семья» / Good American Family, премьера (18+)
Мини-сериал по довольно дикой реальной истории: семья Барнетт удочерила восьмилетнюю девочку по имени Наталья Грейс, но в процессе заявила, что та не ребенок, а взрослая женщина с карликовостью и очевидными маниакальными повадками.
Сюжет экранизировала Лиз Гарбус («Шершни», «Бобби Фишер против всего мира»), а главные роли сыграли Марк Дюпласс («Кафе "Голубая сойка"») и Эллен Помпео («Анатомия страсти»).
C 19 марта, Hulu
Сериал «Убийство в Белом доме» / The Residence, премьера (18+)
Белый дом взбудоражен — посреди праздничного ужина в правительственном здании убивают человека. Расследовать случившееся приезжает детектив Корделия Капп (Узо Адуба из «Оранжевый — хит сезона»). Проблема в том, что убийцей может оказаться буквально каждый из 157 гостей.
В касте — Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Джейсон Майкл Ли («Меня зовут Эрл»). Проект поставили Джаффар Махмуд («Великая») и Лиза Джонсон («Одни из нас»), а шоураннером выступила Шонда Раймс («Бриджертоны»)
C 20 марта, Netflix
Сериал «Положение вещей» (16+)
Комедия с Никитой Панфиловым («Лихач», «Пуля») о спецназовце, который во время операции в музее получает по голове античной статуей и обретает специфическую суперсилу — слышать предметы и разговаривать с ними.
Шоу поставил Денис Карро («Акушер», «Анна-детективъ»), в касте — Александра Флоринская («Аниматор»), Никита Тарасов («Ждун») и Маруся Климова («Карьеристки»).
С 17 марта, СТС
Сериал «Оперативная память» (16+)
Дуэт из опытного следователя, который постепенно теряет память из-за болезни Альцгеймера (Андрей Смоляков, «Движение вверх»), и его молодого напарника (Кузьма Сапрыкин «1703») пытается поймать маньяка. Старший передает профессиональные навыки, младший — выступает в качестве живого запоминающего устройства.
В детективе Сергея Попова («ГДР») также снялись Ольга Ломоносова («Северный полюс»), Александр Голубев («Лихие») и Мария Андреева («Без памяти»).
С 18 марта, Premier, «Иви»
Сериал «Убийца со счастливым лицом» / Happy Face (18+)
Проект о маньяке Ките Джесперсоне основан на реальной истории — сценарий базируется на книге его дочери, которая в пятнадцать лет узнала жуткую правду об отце.
Главные роли в сериале создателей «Хорошей борьбы» сыграли Деннис Куэйд («Субстанция») и Аннали Эшфорд («Отыграть назад»).
С 20 марта, Paramount+
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