«Опасная близость» с Елизаветой Боярской, сразу два Александра Петрова и боевик «Клинер»: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Опасная близость» (18+)

Мелодраматический триллер о мести с Елизаветой Боярской в главной роли. Она играет успешного пластического хирурга, которая узнает об измене мужа (Артур Бесчастный, «Мир! Дружба! Жвачка!»), когда тот попадает в аварию вместе с любовницей (дебютантка Евгения Леонова).

Режиссер — Иван Китаев (сериалы «Бывшие» и «Открытый брак»), также в проекте снялись Леонид Бичевин, Артем Быстров, Софья Лебедева и многие другие.

С 20 марта, Start