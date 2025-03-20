Клипмейкер Саша Пьяных (в роли режиссера!) и шоураннер Олег Трофим снимут «Майор Гром: Сериал»

«Майор Гром: Сериал» объединит и расширит истории фильмов об Игоре Громе (Тихон Жизневский), будет включать в себя фрагменты из всех трех лент и «абсолютно новые сцены». Обещают «уникальные локации, которые ранее не появлялись в фильмах франшизы», а также новых героев — это сестра и отец Августа ван дер Хольта, а также маленькие Сергей Разумовский и Олег Волков. Производством сериала занимаются Плюс Студия и Bubble Studios.

«Майор Гром: Сериал» выйдет на Кинопоиске в 2025 году.

В портфолио Саши Собера — видео для INSTASAMKA, Егора Крида и ANIKV. В числе его последних работ — клип Минаевой на песню «Эти цветы так кстати» с культовым фильмом Михаила Калатозова «Летят журавли» в качестве референса.