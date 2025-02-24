Yung Lean, AFELIA и яркий фрешмен из Петербурга FORTUNA 812: что послушать на этой неделе

AFELIA — «3 сессии в неделю» (альбом)

Вокалистка Cream Soda Алиса Стяжкова выпустила второй сольный альбом под именем AFELIA, в числе продюсеров которого — Артем SHUMNO, Феликс Бондарев из RSAC, Fargo и Игорь XWinner Власов. «3 сессии в неделю» — о сложных взаимоотношениях, изменах, разбитом сердце, созависимости, жертвенности и утрате.

«Очень честно все написано, как есть. Это, наверное, было главной идеей альбома — честно написать о том, что меня волнует или волновало. Было ощущение, что после первого альбома я не договорила о том, о чем надо было. Ты не пишешь о боли тогда, когда она происходит, ты пишешь о ней спустя время. Мне на это потребовалось полтора года», — поделилась Алиса.