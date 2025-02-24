Yung Lean, AFELIA и яркий фрешмен из Петербурга FORTUNA 812: что послушать на этой неделе

Два разных взгляда на расставание от Алисы Стяжковой aka AFELIA и бывшей басистки Уиллоу Смит Saya Gray, автобиография i61 в аниме-обертке и новый клип Минаевой (референс — фильм «Летят журавли»), а еще первый альбом Eem Triplin — заявка на дебют года! Рассказываем об этих и других музыкальных релизах прошедших семи дней, чтобы войти в новую рабочую неделю под мелодии и ритмы.
Eem Triplin — «Melody of a Memory» (альбом)
Заявка на дебют года — у 24-летнего рэпера из Пенсильвании Има Триплина. Он начинал с битов в FL Studio, а теперь представляет свой первый альбом «Melody of a Memory», полностью спродюсированный Dahi — соавтором Кендрика Ламара, Дрейка и Трэвиса Скотта. «Если такой человек ПОЛНОСТЬЮ продюсирует твой альбом — это *** [жестко]», — пишет Антон Савенко из «а можно потанцевальней?».
Yung Lean — «Forever Yung» (сингл)
Кажется, с годами две субличности Янг Лина слились в одну: новый сингл «Forever Yung» больше похож на релиз его сайд-проекта jonatan leandoer96 с интимными инструментальными композициями, нежели на классическое звучание самобытного парня из Швеции. Подтверждение тому — название следующего альбома Yung Lean. «Jonatan» выйдет весной 2025-го.
Saya Gray — «Saya» (альбом)
Сайя Грей никогда не загоняла себя в рамки, опробовав за последние три года гиперпоп, фолк, джаз, электронику и даже металл. На своем четвертом альбоме японо-канадская певица (и бывшая бас-гитаристка Уиллоу Смит!) подружила альт-рок, нестандартный поп и заигрывающий R&B, превратив эту смесь в саундтрек для переживания разрыва.
FORTUNA 812 — «Project n(o)va» (альбом)
Запомните это имя: FORTUNA 812 — 18-летний рэпер из Петербурга, который пишет треки в жанре archivecore и получает респекты от OG Buda. В 2024-м он залетел в TikTok с треками «TryToFriend» и «ParisLove» (как итог — 2,5 миллиона стримингов на «Яндекс.Музыке» и более 600 тысяч слушателей на Spotify в месяц!), а теперь выпустил свой первый большой альбом «Project n(o)va».
AFELIA — «3 сессии в неделю» (альбом)
Вокалистка Cream Soda Алиса Стяжкова выпустила второй сольный альбом под именем AFELIA, в числе продюсеров которого — Артем SHUMNO, Феликс Бондарев из RSAC, Fargo и Игорь XWinner Власов. «3 сессии в неделю» — о сложных взаимоотношениях, изменах, разбитом сердце, созависимости, жертвенности и утрате.
«Очень честно все написано, как есть. Это, наверное, было главной идеей альбома — честно написать о том, что меня волнует или волновало. Было ощущение, что после первого альбома я не договорила о том, о чем надо было. Ты не пишешь о боли тогда, когда она происходит, ты пишешь о ней спустя время. Мне на это потребовалось полтора года», — поделилась Алиса.
i61 — «Storytell 2» (альбом)
Уфимец, соратник Boulevard Depo и бывший участник «YungRussia» i61 продолжает эксперименты со звучанием и на этот раз обращается к японской культуре, чтобы провести нас по своей биографии. Альбом «Storytell 2» — про время с 2012 по 2015 год: здесь есть переработки старых треков «Bombay», «Glubina», «M3X Reload» и «Ю» с OG Buda, запись с теми самыми настройками автотюна «Miami Vice» и «просто рассказы о прошлом времени».
Минаева — «Эти цветы так кстати» (клип)
Дарите девушкам цветы! «Эти цветы так кстати». Облетевшая буквально все соцсети артистка Минаева экранизировала лид-сингл со своего нового альбома «Полная комната любви». Режиссером выступил Саша Собер, который ранее работал с INSTASAMKA, Егором Кридом и ANIKV. В качестве референса — сцены из культового фильма Михаила Калатозова «Летят журавли».
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