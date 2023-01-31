7 новых фильмов про еду и шеф-поваров: от «Меню» и «Медведя» до эксцентричного «Извержения вкуса»

Легкомысленный ромком, комедия из Шампани или триллер, снятый одним кадром — «Собака.ru» собрала список гастрономического кино, обязательного к просмотру: от популярного «Меню» и новейшего «Битвы шефов» до эксцентричного «Извержения вкуса».
«Медведь» / The Bear (18+)
Триумф звезды «Бесстыжих» Джереми Аллена Уайта (лауреат «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ»!) в кулинарном драмеди-сериале «Медведь». Молодой шеф-повар Кармен Берзатто возвращается домой в Чикаго после работы в ресторане высокой кухни. На родине он пытается спасти семейную закусочную The Beef, которая досталась ему после смерти брата вместе с долгами, недисциплинированным персоналом и нарушениями.
2022
«Меню» / The Menu (16+)
Номинанты «Золотого глобуса» Рэйф Файнс и Аня Тейлор-Джой в комедийном гастротриллере об обществе потребления. На ужин в знаменитый ресторан шеф-повара Джулиана Словика, который находится на небольшом острове, где всегда живут все работники, приезжают богатые люди — не ради получения эксклюзивного опыта, но из-за статусности мероприятия. Одно блюдо выносят за другим, а их презентация становится все необычнее.
2022
«Битва шефов» / La vida padre (18+)
Звезды испанского кино в комедии о шеф-поваре Микеле (Энри Окер), мечтающем о третьей звезде «Мишлен», и его отце (Карра Элехальде), с которым он не виделся 30 лет. Некогда знаменитый кулинар с амнезией обрушивается на жизнь сына и его кухню.
2022
«Извержение вкуса» / Flux Gourmet
Дикая и странная сатира с элементами хоррора с экспериментального конкурса Encounters. Во время показа на Берлинском кинофестивали зрители отметили, что это один из самых мерзких и отвратительных фильмов, после которых нельзя спокойно смотреть на еду. По сюжету коллектив их трех человек отправляется в арт-резиденцию, чтобы устраивать кулинарные перформансы и извлекать музыку из продуктов.
2022
«Точка кипения» / Boiling Point (18+)
Британская академия отметила этот триллер в четырех номинациях, в том числе «Лучшая мужская роль» и «Лучший дебют». Проект актера-режиссера Фила Барантини стал полноценной версией его же одноименной короткометражки. Снятый одним кадром фильм показывает один вечер в известном лондонском ресторане: нестабильный шеф Энди (Стивен Грэм), злоупотребляющий алкоголем и таблетками, сталкивается то с инвестором, требующим обратно своих денег, то с неожиданной проверкой.
2021
«Вкус любви» / La dégustation (18+)
Трогательная комедия, снятая в Шампани, рассказывает историю судьбоносной встречи виноторговца (Бернар Кампан), которому врачи только что запретили пить, и акушерки (Изабель Карре), мечтающей забеременеть. Бонус-трек: сцены с правильной дегустацией вина и экскурсией на винодельню.
2022
«Прямо перед глазами» / Right in Front of Me (16+)
Легкомысленный добрый ромком на один раз. Героиня Джанел Пэрриш, свадебный стилист, получает шанс возобновить отношения с бывшим возлюбленным, в чем ей пытается помочь амбициозный су-шеф, параллельно окормляя новыми блюдами из меню.
2021
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