7 новых фильмов про еду и шеф-поваров: от «Меню» и «Медведя» до эксцентричного «Извержения вкуса»

«Извержение вкуса» / Flux Gourmet

Дикая и странная сатира с элементами хоррора с экспериментального конкурса Encounters. Во время показа на Берлинском кинофестивали зрители отметили, что это один из самых мерзких и отвратительных фильмов, после которых нельзя спокойно смотреть на еду. По сюжету коллектив их трех человек отправляется в арт-резиденцию, чтобы устраивать кулинарные перформансы и извлекать музыку из продуктов.

2022