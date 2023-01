7 новых фильмов про еду и шеф-поваров: от «Меню» и «Медведя» до эксцентричного «Извержения вкуса»

«Прямо перед глазами» / Right in Front of Me (16+)

Легкомысленный добрый ромком на один раз. Героиня Джанел Пэрриш, свадебный стилист, получает шанс возобновить отношения с бывшим возлюбленным, в чем ей пытается помочь амбициозный су-шеф, параллельно окормляя новыми блюдами из меню.

2021