Хаски и кавергерл Собака.ru Елизавета Базыкина сыграли в криминальном байопике по роману Рубанова «Сажайте, и вырастет»

Сюжет криминальной драмы «Сажайте, и вырастет» разворачивается в Москве 1996 года. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова (Александр Петров) есть жена Ирма (Елизавета Базыкина) и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей (Михаил Тройник). Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.