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Хаски и кавергерл Собака.ru Елизавета Базыкина сыграли в криминальном байопике по роману Рубанова «Сажайте, и вырастет»

«Да, это "снова девяностые", но таких девяностых вы ещё не видели — наш герой был уверен, что впереди его ждет большое и беззаботное будущее, но белая полоса в одночасье сменяется черной... из наглого афериста и банкира он превращается совсем в другого человека», — рассказывают братья Кравчук. Для дуэта режиссеров и сценаристов фильм по одноименному роману Андрея Рубанова (лауреату премии «Национальный бестселлер»!) станет полнометражным дебютом.

Изображение предоставлено Собака.ru пиар-службой Gonzo Film
Изображение предоставлено Собака.ru пиар-службой Gonzo Film
Изображение предоставлено Собака.ru пиар-службой Gonzo Film

Сюжет криминальной драмы «Сажайте, и вырастет» разворачивается в Москве 1996 года. У молодого и предприимчивого банкира Андрея Рубанова (Александр Петров) есть жена Ирма (Елизавета Базыкина) и маленький ребенок. А еще — больше миллиона долларов на двоих с другом Мишей (Михаил Тройник). Видя себя будущей элитой нового государства, олигархами, они вписываются в крупную сделку, но оказывается, что друзей втянули в масштабную аферу по хищению миллиардов из государственной казны. После ареста Андрей попадает в переполненную общую камеру «Матросской тишины» — настоящее чистилище, где ему предстоит стать другим человеком, чтобы выжить и вернуться в привычный мир.

Актриса-явление Елизавета Базыкина — в крокодиловых тренчах и батякорных кожанках в сентябрьском номере Собака.ru. Восхитительный фэшн-мейковер!

Изображение предоставлено Собака.ru пиар-службой Gonzo Film
Изображение предоставлено Собака.ru пиар-службой Gonzo Film
Изображение предоставлено Собака.ru пиар-службой Gonzo Film

В касте драмы Федора и Никиты Кравчук: Александр Петров (креативный продюсер картины), Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Никита Павленко, Хаски, Дмитрий Колчин и Карен Бадалов. Производством занимаются ВГИК, Gonzo Film и студии KIONFILM.

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