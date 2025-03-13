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Душан Глигоров снимет продолжение «Трассы»

Сериал-сенсация 2024 года получит второй сезон, сценарий для которого также пишет Олег Маловичко.

Фрагмент постера
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Okko

Фрагмент постера

«Для меня это завершающая часть "трилогии чистилища", начатой "Хрустальным" и продолженной "Трассой". Кажется, что накопленный при работе над ними опыт позволяет прийти к неким обобщениям и сюжетному и смысловому завершению этой истории. Действие будет развиваться частично в мегаполисе, частично ― в отдаленном уголке страны. Эта часть будет самой светлой из этих трех историй. И самой мрачной из них», ― комментирует сценарист и продюсер Олег Маловичко.

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Напомним, сюжет «Трассы» разворачивается вокруг судьи Светланы Незнамовой (Карина Разумовская) и пропажи ее дочери. Параллельно этому, в курортном городке происходит групповое убийство спящей семьи, а подозреваемая в преступлении — тринадцатилетняя дочь убитых. Расследует громкое дело Эльвира Бараева (Анна Михалкова), которая попытается связать это дело с пропажей приемной дочери Светланы Киры (Елизавета Ищенко).

В первом сезоне снимались Карина Разумовская, Анна Михалкова и Семен Серзин. Режиссером выступил Душан Глигоров, оператор Батыр Моргачев, сценарист Олег Маловичко и продюсеров Александра Цекало, Ивана Самохвалова, Олега Маловичко — вместе они работали над хитами «Хрустальный» и «Химера».

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