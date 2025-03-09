Показали финальный трейлер второго сезона сериала «Одних из нас»

«После пяти лет мира, наступивших за событиями первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их, втягивая в конфликт друг с другом и с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади», — сказано в синопсисе ко второму сезону.

К своим ролям Джоэла и Элли вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Также к касту присоединились Кейтлин Дивер и Изабела Мерсед, они сыграют Эбби и Дину. Шоураннером второго сезона вновь стал Крейг Мазин («Чернобыль»).

Напомним, вице-президент HBO заявил, что помимо предстоящих серий второго сезона, зрителей ожидает еще два. С какой периодичностью будут выходить продолжения не уточняется.