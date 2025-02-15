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Нас ждут еще три сезона сериала The Last of Us

Вице-президент HBO заявил, что помимо готовящихся серий второго сезона, зрителей ожидает еще два. С какой периодичностью будут выходить продолжения не уточняется.

Hamara / Shutterstock.com

«У нас нет полного или окончательного плана, но я думаю, что он рассчитан на четыре сезона. Я бы не хотела это подтверждать, но, похоже, это будет этот сезон, а затем еще два после этого, и мы закончим», — рассказала Вице-президент HBO Франческа Орси.

После выхода первого сезона шоураннер Крейг Мазин отметил, что сериал может продлиться до пяти сезонов. Он сказал: «В итоге может получиться три или пять сезонов, но четыре кажется хорошим числом. В некоторых сезонах, в зависимости от истории, потребуется меньше серий, а в других — больше». Мазин подчеркнул, что главная радость заключается в том, что зрители ждут продолжения и хотят большего количества контента.

В ожидании новых серий предлагаем прочесть нашу подборку стриминговых новинок этой недели. Внутри: «Аутсорс» с Иваном Янковским, новый сезон «Белого лотоса» и возвращение «Бриджит Джонс».

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