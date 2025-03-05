«Между нами химия» с Сашей Бортич, новый «Сорвиголова» и Том Харди и Хелен Миррен в «Гангстерленде» Гая Ричи: лучшие сериалы марта 2025-го

«Граница миров», премьера (18+)

Сериал о секретной службе, которая борется с разнообразной нечистью, рвущейся в мир людей под видом туристов — русалки, оборотни, ведьмы, вампиры, лешие и прочие персонажи, которым здесь не рады.

Главу организации сыграл Николай Добрынин, в ролях других сотрудников — Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Даня Киселев, Денис Нурулин и Иван Зайцев. За порядком в Темном мире следят вампирша в исполнении Ангелины Поплавской и глава местного Интерпола (Илья Любимов).

С 3 марта, СТС