«Между нами химия» с Сашей Бортич, новый «Сорвиголова» и Том Харди и Хелен Миррен в «Гангстерленде» Гая Ричи: лучшие сериалы марта 2025-го

Еще — комедия Сета Рогена, где голливудские звезды играют самих себя, Аманда Сайфред разыскивает сестру-проститутку в детективе «Алая река» и снятый одним планом триллер «Подросток» об обвинениях 13-летнего мальчика в убийстве сверстницы. Рассказываем о главных сериалах, которые выходят на платформах и ТВ в первый месяц весны.
«По направлению к нулю» / Towards Zero, премьера (18+)
Камерная экранизация одноименного романа Агаты Кристи 1944 года. Известный теннисист приезжает отдохнуть в поместье к своей тете с новой женой, но там же гостит его бывшая — по законам жанра вскоре происходит загадочное убийство. Детектив снял Сэм Йэтс («Тайна в ее глазах»), в касте — Оливер Джексон-Коэн («Призрак дома на холме»), Анжелика Хьюстон («Семейка Аддамс») и Мэттью Риз («Американцы»).
Со 2 марта, BBC One
«Хрупкие убийцы», премьера (18+)
Документальный сериал на тему «Почему женщины убивают»: сценарист Светлана Туманова и журналист Оксана Щербакова путешествуют по колониям и рассказывают о нескольких самых распространенных типажах преступниц на живых примерах. Режиссером выступил Александр Валеев, уже работавший с Тумановой на проекте о тулунском маньяке.
С 3 марта, Premiere
«Граница миров», премьера (18+)
Сериал о секретной службе, которая борется с разнообразной нечистью, рвущейся в мир людей под видом туристов — русалки, оборотни, ведьмы, вампиры, лешие и прочие персонажи, которым здесь не рады.
Главу организации сыграл Николай Добрынин, в ролях других сотрудников — Анна Снаткина, Маргарита Дьяченкова, Даня Киселев, Денис Нурулин и Иван Зайцев. За порядком в Темном мире следят вампирша в исполнении Ангелины Поплавской и глава местного Интерпола (Илья Любимов).
С 3 марта, СТС
«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again, премьера (18+)
Полноценное продолжение сериального хита Marvel и Netflix о слепом супергерое, перекочевавшее на площадку Disney. К радости фанатов, главную роль вновь сыграл Чарли Кокс, а главным антагонистом Уилсоном Фиском остался Винсент Д'Онофрио. Также стоит ждать и появления Карателя в исполнении Джона Бернтала. За режиссуру в первую очередь отвечают Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи»).
С 3 марта, Disney+
«Тайга», премьера (18+)
В маленьком российском городке следователь Демидов (Григорий Чабан, «Лихие») ведет дело о серийном убийце, жертвами которого становятся маленькие девочки. Однако ситуация внезапно разворачивается на 180 градусов, когда он сам попадает под подозрение. Также в сериале сыграли Дарья Екамасова, Наталья Земцова и Елизавета Ищенко, а режиссером выступил Александр Касаткин («Охота на певицу», «Лихорадка»).
С 5 марта, Premiere
«Леопард» / The Leopard, премьера (18+)
Экранизация одноименного романа Джузеппе Томази ди Лампедузы о сицилийском аристократе князе Салине (даже те, кто не читал книгу, наверняка знают эту историю по фильму Лукино Висконти). Главную роль в новом прочтении классики сыграл Ким Росси Стюарт («Ключи от дома», «Лучшие годы»), также в сериале задействованы Сол Нанни («Хочу сейчас») и дочь Венсана Касселя и Моники Белуччи Дева Кассель («Прекрасное лето»).
С 5 марта, Netflix
«Между нами химия», премьера (16+)
Драмеди с Сашей Бортич (кавер-герл нашего мартовского номера!): по сюжету ее героиня Таня разрывается между работой в такси и воспитанием дочек, а тут еще приходит шокирующая новость о том, что она смертельно больна. Чтобы обеспечить будущее детей, девушка начинает искать надежного спутника жизни — постепенно к ней выстраивается целая очередь. В ролях потенциальных избранников снялись Никита Ефремов, Антон Филипенко, Павел Ворожцов и другие. Режиссер — Карина Чувикова (сериал «Нина»).
С 6 марта, Wink
«Парни из Дели» / Deli Boys, премьера (18+)
Криминальная комедия о двух братьях-пакистанцах (Азиф Али из «Силиконовой долины» и Саагар Шайх из «Мисс Марвел»), приехавших на похороны отца, и с удивлением узнавших, что его магазинчик в Штатах — натуральный перевалочный пункт для криминальных дел самого разного масштаба. Шоу поставила Ниша Ганатра (сериал «И просто так» и сиквел «Чумовой пятницы», выходящий в этом году).
C 6 марта, Hulu
«Цыгане. Улица Шекспира», премьера (18+)
Сериал по сценарию Олега Маловичко («Лихие», «Трасса», «Нулевой пациент», «Хрустальный»), который сразу располагает к себе из-за фигуры автора, написавшего в последние годы несколько очень неглупых и захватывающих сюжетов. Успешного московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) настигает его цыганское происхождение и прошлое в таборе — бывшая жена (Елизавета Юрьева) просит помочь спасти их общую дочь (Полина Гухман).
Режиссер — Данил Чащин, до этого снявший комедию «Райцентр» с тем же Чеботаревым в главной роли.
С 6 марта, Okko
«Когда нас никто не видит» / Cuando nadie nos ve, премьера (18+)
Испанский триллер о двух женщинах-полицейских (Мариэла Гаррига и Марибель Верду), расследующих странные события в обычном городке в Андалусии: необычное самоубийство мужчины и пропажу американского солдата с местной военной базы. В процессе выясняется, что инциденты напрямую связаны между собой и речь идет о глобальной преступной схеме. Шоу снял Энрике Урбису, лауреат премии «Гойя» за фильм «Нет мира для нечестивых».
C 7 марта, Max
«Формула 1. Драйв выживания» / Formula 1: Drive to Survive, 7 сезон (18+)
Очередной сезон хитовой документалки Netflix о закулисье «королевы автоспорта». В преддверии нового чемпионата, который стартует в середине марта, создатели вспоминают сражение за титул в 2024-м — Макс Ферстаппен тогда одолел Ландо Норриса, однако сейчас тот настроен на реванш.
C 7 марта, Netflix
«Праведные Джемстоны» / The Righteous Gemstones, 4 сезон (18+)
Заключительный сезон комедии о семейке евангелистов из телевизора, которая наконец собирается уйти на покой. Каст изменений не претерпел: Джон Гудман, Дэнни Макбрайд (также вновь выступает одним из режиссеров наряду с Дэвидом Гордоном Грином и Джоди Хиллом), Адам Дивайн и Уолтон Гоггинс.
С 9 марта, «Амедиатека»
«Темные ветра» / Dark Winds, 3 сезон (18+)
Третий сезон мрачного триллера Криса Эйра («Огни ночной пятницы») рассказывает о расследовании исчезновения двух 14-летних мальчиков — в качестве улики найден только окровавленный велосипед. Следствие вновь ведут два полицейских навахо: опытный Джо Липхорн (Зан Маккларнон) и более молодой Джим Чи (Кайова Гордон). Проект основан на книгах Тони Хиллермана, его шоураннером стал Винс Каландра («Острые предметы», «Касл-Рок»), а исполнительным продюсером — автор «Игры престолов» Джордж Мартин.
С 9 марта, AMC
«Три плюс три», премьера (18+)
Легкая комедия о двух семьях из небольшого города (папа-писатель, сын-кузнец и внук-спасатель vs мама-таксистка, дочь-экскурсовод и внучка-художница), случайно устроивших между собой довольно серьезный конфликт из-за собственной излишней предприимчивости — конечно же, чтобы потом помириться. В касте — Владислав Ветров, Ольга Хохлова, Алексей Розин, Елена Николаева и другие. За режиссуру отвечает один из авторов «Вампиров средней полосы» и «Двух холмов» Дмитрий Грибанов.
С 10 марта, Okko, Start
«Подросток» / Adolescence, премьера (18+)
Режиссер Фил Барантини, известный по своему ресторанному триллеру «Точка кипения», решил повторить успешный экранный эксперимент. Снова все снято одним планом без склеек (и так все четыре серии), снова в кадре актер Стивен Грэм («Тысяча ударов»), только теперь действие разворачивается вокруг 13-летнего подростка, которого подозревают в убийстве сверстницы. Грэм играет его отца — он пытается выяснить, что же произошло на самом деле.
С 13 марта, Netflix
«Алая река» / Long Bright River, премьера (18+)
Офицер полиции Мики (Аманда Сайфред, «Переполненная комната») служит в криминальном районе Филадельфии, пока ее сестра Кейси (Эшли Каммингс, «Щегол») занимается проституцией и употребляет наркотики. Девушки не общаются, но после того, как девушки из секс-индустрии становятся жертвами серийного убийцы, а Кейси бесследно пропадает, сестра клянется ее разыскать и поймать маньяка. Режиссером выступила Хагар Бен-Ашер («Босх» и «Босх: Наследие»).
С 13 марта, Peacock
«Колесо времени» / The Wheel of Time, 3 сезон (18+)
Продолжение амбициозного проекта Amazon Prime — экранизации фэнтези-саги Роберта Джордана из 14 романов. В этой вселенной женщины занимают особое положение, так как только они владеют магией. В третьем сезоне к основным героям: леди Морейн (Розамунд Пайк) и ее подопечным (Джоша Страдовски, Маркус Рутерфорд и Донал Финн) — добавились Оливия Уильямс и оскаровская номинантка Шохре Агдашлу.
С 13 марта, Prime Video
«Нарковоры» / Dope Thief, премьера (18+)
Криминальная драма о двух друзьях (Брайан Тайри Генри из «Моста через озеро» и Вагнер Моура из «Нарко»), которые притворяются наркополицейскими и грабят притоны. Долго так продолжаться не могло — в итоге авантюристы наживают себе очень серьезных врагов в этом специфическом бизнесе. Пилот сериала снял сам Ридли Скотт, а сценаристом выступил Питер Крэйг, автор «Города воров», «Топ Ган: Мэверик» и «Бэтмэна» с Робертом Паттинсоном.
С 14 марта, Apple TV+
«Хорошая американская семья» / Good American Family, премьера (18+)
Мини-сериал по довольно дикой реальной истории: семья Барнетт удочерила восьмилетнюю девочку по имени Наталья Грейс, но в процессе заявила, что та не ребенок, а взрослая женщина с карликовостью и очевидными маниакальными повадками. Сюжет экранизировала Лиз Гарбус («Шершни», «Бобби Фишер против всего мира»), а главные роли сыграли Марк Дюпласс («Кафе "Голубая сойка"») и Эллен Помпео («Анатомия страсти»).
C 19 марта, Hulu
«Убийство в Белом доме» / The Residence, премьера (18+)
Белый дом взбудоражен — посреди праздничного ужина в правительственном здании убивают человека. Расследовать случившееся приезжает детектив Корделия Капп (Узо Адуба из «Оранжевый — хит сезона»). Проблема в том, что убийцей может оказаться буквально каждый из 157 гостей (причем чуть ли не каждый точит зуб на каждого). Из других интересных кастинговых решений: Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») и Джейсон Майкл Ли («Меня зовут Эрл»). Шоу поставили Джаффар Махмуд («Бриджертоны») и Лиза Джонсон («Одни из нас»).
C 20 марта, Netflix
«Киностудия» / Studio, премьера (18+)
Амбициозный проект комиков Сета Рогена и Эвана Голдберга о терпящей крах голливудской киностудии, которая с трудом переживает последствия пандемии, расцвет цифровых платформ и вообще новые времена в целом. Босса сыграл Сам Роген, также в касте Кэтрин О'Хара, Айк Баринхолц, Чейз Суи Уондерс и другие. Но отдельным развлечением будет наблюдать, как кинозвезды играют самих себя: от Энтони Маки и Зака Эфрона до Пола Дано и Мартина Скорсезе.
C 26 марта, Apple TV+
«Гангстерленд» / MobLand, премьера (18+)
Криминальная драма, в производстве нескольких эпизодов которой поучаствовал Гай Ричи — в центре сюжета могущественная династия лондонских гангстеров Харриган со связями по всему миру. Членов клана играют сплошь звезды: Том Харди, Пирс Броснан и Хелен Миррен. Сценарий написал Ронан Беннетт — автор «Дня шакала».
С 30 марта, Paramount+
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