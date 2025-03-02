«Мадам Паутина» и продолжение «Джокера»: как прошла антипремия «Золотая малина»

В Лос-Анджелесе назвали лауреатов главной премии неудачного кино. Главным «триумфатором» по количеству наград стала картина про супергероиню. Лента получила статуэтки за «Худший фильм», «Худшую актрису» для Дакоты Джонсон и «Худший сценарий».
Джерри Сайнфелд получил «Малину» в номинации «Худший актер» за комедию «Без глазури», которую сам же срежиссировал. Его коллега Эми Шумер «отличилась» в категории «Худшая актриса второго плана».
«Джокер: Безумие на двоих» также получил несколько наград: «Худший экранный дуэт», «Худший сиквел, ремейк, плагиат или приквел».
Вот полный список обладателей «Золотой малины-2024»:
- Худший фильм: «Мадам Паутина»
- Худший актер: Джерри Сайнфелд («Без глазури»)
- Худшая актриса: Дакота Джонсон («Мадам Паутина»)
- Худший актер второго плана: Джон Войт («Мегалополис», «Рейган», «Shadow Land» и «Незнакомцы»)
- Худшая актриса второго плана: Эми Шумер («Без глазури»)
- Худший режиссер: Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис»)
- Худший экранный дуэт: Хоакин Феникс и Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»)
- Худший сиквел, ремейк, плагиат или приквел: «Джокер: Безумие на двоих»
- Худший сценарий: «Мадам Паутина»
- Премия за искупление: Памела Андерсон («Шоугерл»)
Напомним, что сегодня ночью пройдет церемония вручения главной кинопремии «Оскар» (верим и ждем победы Юры Борисова). В ожидании предлагаем прочесть нашу подборку новинок этой недели.
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