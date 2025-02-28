Байопик Боба Дилана с Шаламе, «Партенопа» Соррентино и триллер «Конклав»: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Конклав» / Conclave (12+)

Показанный на фестивалях в Теллурайде и Торонто триллер с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Джоном Уитгоу и Изабеллой Росселлини. В католической церкви готовятся к конклаву — выбору нового главы после внезапной смерти предыдущего Папы. Руководить процессом поручено кардиналу Лоуренсу, который выясняет, что готовится заговор.

Поставил картину о том, что стоит за белым дымом над Сикстинской капеллой, Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).

С 27 февраля, «Кинопоиск», Wink, Okko