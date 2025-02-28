Байопик Боба Дилана с Шаламе, «Партенопа» Соррентино и триллер «Конклав»: что смотреть дома на этой неделе

А также проект «Атом» как российский ответ «Оппенгеймеру», императорская биография «Павел. Первый и последний» с Денисом Власенко и британская драма на основе реальных событий «Токсичный город» — рассказываем о главных фильмах и сериалах недели, которые можно посмотреть на стримингах и ТВ.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Боб Дилан: Никому не известный» / A Complete Unknown (18+)
Байопик легендарного музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе — его сыграл Тимоти Шаламе. Фильм охватывает пять лет его жизни в начале шестидесятых, на которые пришлось его становление как большого артиста. Режиссером и соавтором сценария выступил Джеймс Мэнголд, («Ford против Ferrari», «Логан»), а в звездном касте задействованы Эдвард Нортон, Эль Фаннинг, Моника Барбаро и другие.
C 25 февраля, Apple TV
Фильм «Конклав» / Conclave (12+)
Показанный на фестивалях в Теллурайде и Торонто триллер с Рэйфом Файнсом, Стэнли Туччи, Джоном Уитгоу и Изабеллой Росселлини. В католической церкви готовятся к конклаву — выбору нового главы после внезапной смерти предыдущего Папы. Руководить процессом поручено кардиналу Лоуренсу, который выясняет, что готовится заговор.
Поставил картину о том, что стоит за белым дымом над Сикстинской капеллой, Эдвард Бергер («Патрик Мелроуз»).
С 27 февраля, «Кинопоиск», Wink, Okko
Фильм «Партенопа» / Parthenope (16+)
Фильм Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой папа») участвовал в основном конкурсе Канн. Это элегический и, как всегда, визуально безупречный рассказ о девушке Партенопе, чья жизнь разворачивается в фантастически привлекательном Неаполе.
Главную роль сыграла Челесте Далла Порта, также в касте «Партенопы» — Гари Олдмана.
С 1 марта, «Кинопоиск», Wink, Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Президент команды» / Running Point, премьера (18+)
Бенефис Кейт Хадсон — спортивная комедия в духе «Теда Лассо»: после скандального ухода брата с поста президента профессиональной баскетбольной команды весь груз ответственности (и гендерные стереотипы) ложатся на амбициозную бизнес-леди.
Первые эпизоды шоу поставил Джеймс Понсольдт («Конец тура», «Сфера», «Терапия»).
С 27 февраля, Netflix
Сериал «Атом», премьера (16+)
Российский ответ «Оппенгеймеру» в сериальном формате: по сюжету группа ученых под руководством Курчатова (Юрий Чурсин, «Черное солнце», «Этерна») разрабатывает атомную бомбу в условиях гонки вооружений с США и Велиобританией. Также в проекте сыграли Алексей Гуськов, Ольга Сутулова и Аня Чиповская, а за режиссуру отвечает Нурбек Эген, до этого работавший над «Мажором» и «Самкой богомола».
С 27 февраля, «Смотрим»
Сериал «Павел. Первый и последний», премьера (16+)
Биографический сериал Александра Котта («Спитак», «Северный полюс») о судьбе императора Павла I (Денис Власенко, «Первый номер», «Happy End»). Авторы попытались отойти от канонического образа жестокого и не очень умного правителя, а показать более сложного и противоречивого персонажа. В других ролях — Наталья Суркова («Актрисы»), Кирилл Кяро («Эпидемия») и Владимир Стеклов («Нулевой пациент»).
С 28 февраля, «Кино1ТВ», «Кинопоиск»
Сериал «Дом Давида» / House of David, премьера (18+)
Восьмисерийное жизнеописание царя Давида (Майкл Искандер) в исполнении режиссера Джона Эрвина («Американский неудачник»). Роль царя Саула в библейской истории исполнил Али Сулиман («Артур, ты король»), королевой Ахиноамой стала Айелет Зурер («Сорвиголова»), а пророка Самуила сыграл Стивен Лэнг из «Аватара».
С 27 февраля, Prime Video
Сериал «Токсичный город» / Toxic Town, премьера (16+)
Драма, основанная на реальных событиях: после того, как британском городке Корби рождаются десятки детей с серьезными врожденными отклонениями, их матери объединяются, чтобы по закону наказать виновных в загрязнении атмосферы.
Режиссер — Минки Спиро («Задача трех тел»), а в касте задействованы Джоди Уиттакер («Один день»), Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Роберт Карлайл («На игле»).
C 27 февраля, Netflix
Сериал «Маленький городок, большая история» / Small Town, Big Story, премьера (18+)
Комедия с Кристиной Хендрикс («Хорошие девчонки») и Пэдди Консидайном («Дом Дракона»). В небольшой ирландский городок приезжает съемочная группа из Голливуда и внезапно открывает местную тайну — с начала 2000-х жители постоянно контактируют с инопланетянами. Одним из режиссеров выступил актер Крис О'Дауд, известный по «Рок-волне» и «Предсказанию».
С 27 февраля, Sky
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