«Ленфильм» выпустит док о Павле Клушанцеве — режиссере и операторе, вдохновившем Джорджа Лукаса на сагу «Звездные войны»

25 февраля, в день, когда исполнилось 115 лет со дня рождения Павла Клушанцева, киностудия «Ленфильм» завершила работу над документально-биографическим фильмом «Однажды в Ленинграде». Док охватывает жизнь режиссера в каждом десятилетии XX века, прослеживает, как судьба режиссера переплетается с историей города. Это не единственная картина Михаила Архипова о творческом наследии Павла Клушанцева — режиссер также работает над производственной драмой «Планета».

Легендарный Советский кинорежиссер, сценарист и оператор намного опередил свое время — уже в 1930‑х (именно тогда началась его карьера в «Леннаучфильме») Павел Клушанцев фантазировал о траекториях полетов космических кораблей, что воспринималось как нечто фантастическое. Спустя 20 лет тема космоса захватила постановщика, и появились такие фильмы, как «Планета бурь» — научно‑фантастический фильм 1961 года об экспедиции на Венеру, а также «Луна», «Метеориты», «Дорога к звездам» и «Тайна вещества». По легенде, во время своего визита в Москву в годы перестройки Джордж Лукас просил о встрече с режиссером, нарекая его «крестным отцом "Звездных войн"». Их встреча так и не состоялась.

Клушанцев был настоящим визионером – в своих работах он впервые показал на экране выход человека в открытый космос, парение в невесомости и приземление на Луну – задолго до того, как эти события стали реальностью. Например, специально для «Планеты бурь» режиссер разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы: инопланетных чудовищ, робота-андроида и летающий вездеход. Он много экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, играл с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство. Эти разработки можно заметить в работах Стэнли Кубрика и Ридли Скотта.

Чтобы передать авторскую эстетику Клушанцева, съемочная команда «Однажды в Ленинграде» использовала технологию комбинированных съемок без компьютерной графики. Для этого художниками Евгением Кравцовым и Ксенией Бурланковой были созданы точные копии миниатюр с помощью 3D‑принтера, а анимированные эпизоды разработал Кирилл Аграновский.